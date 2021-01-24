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賞櫻季到！南投4大櫻花勝地 即時櫻況看這裡

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉奧萬大櫻花綻放，吸引山鳥覓食嬉戲。圖／南投林管處提供
南投縣仁愛鄉奧萬大櫻花綻放，吸引山鳥覓食嬉戲。圖／南投林管處提供

天氣漸回溫，南投縣鹿谷、信義、奧萬大等地櫻花陸續綻放，奧萬大已進入遊賞期，鹿谷石馬公園「歲末祈福櫻花季」本周登場，但花開僅2成，農曆年前可望盛放；信義草坪頭櫻花季、九族櫻花祭30日登場，預計下周末進入最佳觀賞期。

縣府觀光處指出，賞櫻季是「南投花卉嘉年華」系列活動的重頭戲，仁愛奧萬大、信義草坪頭、鹿谷小半天石馬公園、魚池九族文化村等地均為縣內賞櫻勝地，而隨各類櫻種接力綻放，直至春節過後，甚至3月份都會是欣賞櫻花的最佳時機。

奧萬大櫻花因元旦後寒流接連來襲，櫻綻腳步較往年慢1至2周，南投林管處表示，目前園內山櫻花（緋寒櫻）陸續綻放，吸引山鳥嬉戲覓食，最佳觀賞期在本月下旬至2月上旬，可把握時間遊賞，之後會由八重櫻、霧社櫻接力綻放至3月。

信義「草坪頭櫻花季」也將登場，當地公所表示，今年櫻樹花苞狀況佳，預計可望大爆發，櫻花季原定本周末登場，但考量現場櫻況仍有些零散，因此決定將櫻花季延後一周為元月30日至3月14日，期間入園車輛酌收每輛100元清潔費。

九族文化村內種植櫻花約5000棵，但櫻花目前仍沉睡中，業者表示，園區內櫻花以八重、吉野和富士櫻為主，而透過與氣象局和農試所合作研發的「台版櫻花最前線情報」預測最佳賞櫻期將在2月初，九族櫻花祭因此將在1月30日開跑。

而鹿谷鄉櫻花以河津櫻居多、八重櫻次之，縣府表示，當地小半天石馬公園櫻花被台灣氣候馴化，多在2月和9月開花，是國內少數能一年開2次的賞櫻景點，近期枝頭已見櫻花綻放，因此舉辦「2021歲末祈福櫻花季」盼喚醒櫻花促觀光。

觀光處長陳志賢說，鹿谷石馬公園內櫻花目前花開約2成，農曆年前可望盛放至3月份，而當地除了櫻花，在地冬筍也正值盛產期，民眾前往賞櫻時，不妨把握機會品嘗當季美食，並順遊孟宗竹林古戰場、長源圳步道、麒麟潭、溪頭等景點。

南投縣仁愛鄉奧萬大櫻花綻放，吸引山鳥覓食嬉戲。圖／南投林管處提供
南投縣仁愛鄉奧萬大櫻花綻放，吸引山鳥覓食嬉戲。圖／南投林管處提供
南投縣信義鄉草坪頭櫻花季元月30日登場，活動至3月14日止。圖／信義鄉公所提供
南投縣信義鄉草坪頭櫻花季元月30日登場，活動至3月14日止。圖／信義鄉公所提供
南投縣仁愛鄉奧萬大山櫻花綻放，已進入最佳觀賞期。圖／南投林管處提供
南投縣仁愛鄉奧萬大山櫻花綻放，已進入最佳觀賞期。圖／南投林管處提供
南投縣信義鄉草坪頭櫻花季元月30日登場，活動至3月14日止。圖／信義鄉公所提供
南投縣信義鄉草坪頭櫻花季元月30日登場，活動至3月14日止。圖／信義鄉公所提供
南投縣仁愛鄉奧萬大山櫻花綻放，已進入最佳觀賞期。圖／南投林管處提供
南投縣仁愛鄉奧萬大山櫻花綻放，已進入最佳觀賞期。圖／南投林管處提供
南投縣信義鄉草坪頭櫻花季元月30日登場，活動至3月14日止。圖／信義鄉公所提供
南投縣信義鄉草坪頭櫻花季元月30日登場，活動至3月14日止。圖／信義鄉公所提供
南投縣鹿谷鄉石馬公園櫻花目前花開約2成，預計農曆年前盛放。圖／南投縣政府提供
南投縣鹿谷鄉石馬公園櫻花目前花開約2成，預計農曆年前盛放。圖／南投縣政府提供

櫻花季 賞櫻 奧萬大 九族文化村

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