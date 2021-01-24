快訊

拜登政府友台聲明向北京叫陣 背後心思恐讓台灣笑不出來

曬多久太陽才足夠維生素D？美國皮膚科學會的建議讓人意外

解凍自己做年菜 阿秋大肥鵝推「年貨市集」突破疫情

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
疫情讓餐飲業生意受影響，台中市阿秋大肥鵝餐飲集團旗下「阿秋大肥鵝」、「好運來洲際宴展中心」兩家店，攜手推出多道應景年菜和送禮的禮盒因應，即日起外賣預購。記者黃寅／攝影
疫情讓餐飲業生意受影響，台中市阿秋大肥鵝餐飲集團旗下「阿秋大肥鵝」、「好運來洲際宴展中心」兩家店，攜手推出多道應景年菜和送禮的禮盒因應，即日起外賣預購。記者黃寅／攝影

疫情讓餐飲業生意受影響，台中市阿秋大肥鵝餐飲集團旗下「阿秋大肥鵝」、「好運來洲際宴展中心」兩家店，攜手推出多道應景年菜和送禮的禮盒因應，即日起外賣預購，方便消費者買回好在自家烹調食用。

阿秋大肥鵝集團指出，北部醫院疫情擴大後，民眾消費顯得保守。但為了打開市場，因此今年特別在餐廳設置「年貨市集」的海鮮百匯年貨禮盒專區，除了適合家庭購回自用，也可做為年節送禮的選擇。

市集裡除了有他們享有知名度的超人氣網購招牌臭豆腐、滷味，和最新上市肥鵝乾拌麵、蘿蔔糕禮盒、鵝油金蔥禮盒，更有日本北海道超夯進口商品，包括生食級規格的生干貝、海膽、鮭魚卵等，解凍後就可直接生吃。其他進口商品還有花魚一夜干、荒鮭魚鬆、瀨戶海苔、極洋青花魚罐等。

阿秋大肥鵝集團指出，集團也特別推出外帶年菜組及團圓年菜，秉持長久以來外送宅配的精神，依照菜色款式提供顧客來店自取或低溫冷凍宅配二種服務，就是要「疫」起與消費者過好年。

以最應景的功夫年菜來說，除了人氣首選的招牌阿秋大肥鵝，還有鮑魚入菜的佛跳牆，還有蟲草花燉雞湯、魷魚螺肉蒜鍋、人蔘布袋鵝等。主廚也推薦風味獨具的陽江鵝、紅酒嫩肥牛或花雕酒醉蝦，冷盤拆封即食非常方便，且適合年節祭拜。

至於海鮮類，有高檔的砂鍋大排翅或是蒜蓉波士頓龍蝦、鮑魚海鮮沙拉，以及象徵吉祥討喜的玉露龍膽石斑等。其中，可當主食又能搭配年菜成桌上最佳配角的湯包餃類，是年節非常方便的美味，阿秋湯包館就手工現做急速冷凍的花素蒸餃、鮮肉大包、蛋黃流沙包，新鮮美味值得品嘗，而料真價實的自製蘿蔔糕、韭菜餅，也是年節最受歡迎的應景單品之一。

阿秋大肥鵝電話04，22512966，好運來洲際宴展中心04，22428809。另外，好運來洲際宴展中心也設計各式桌菜，凡北區、北屯區、潭子區、太平區、大雅區的民眾，還提供「免費幫您宅配到家」服務。

疫情讓餐飲業生意受影響，台中市阿秋大肥鵝餐飲集團旗下「阿秋大肥鵝」、「好運來洲際宴展中心」兩家店，攜手推出多道應景年菜和送禮的禮盒因應，即日起外賣預購。記者黃寅／攝影
疫情讓餐飲業生意受影響，台中市阿秋大肥鵝餐飲集團旗下「阿秋大肥鵝」、「好運來洲際宴展中心」兩家店，攜手推出多道應景年菜和送禮的禮盒因應，即日起外賣預購。記者黃寅／攝影
疫情讓餐飲業生意受影響，台中市阿秋大肥鵝餐飲集團旗下「阿秋大肥鵝」、「好運來洲際宴展中心」兩家店，攜手推出多道應景年菜和送禮的禮盒因應，即日起外賣預購。記者黃寅／攝影
疫情讓餐飲業生意受影響，台中市阿秋大肥鵝餐飲集團旗下「阿秋大肥鵝」、「好運來洲際宴展中心」兩家店，攜手推出多道應景年菜和送禮的禮盒因應，即日起外賣預購。記者黃寅／攝影
疫情讓餐飲業生意受影響，台中市阿秋大肥鵝餐飲集團旗下「阿秋大肥鵝」、「好運來洲際宴展中心」兩家店，攜手推出多道應景年菜和送禮的禮盒因應，即日起外賣預購。記者黃寅／攝影
疫情讓餐飲業生意受影響，台中市阿秋大肥鵝餐飲集團旗下「阿秋大肥鵝」、「好運來洲際宴展中心」兩家店，攜手推出多道應景年菜和送禮的禮盒因應，即日起外賣預購。記者黃寅／攝影
疫情讓餐飲業生意受影響，台中市阿秋大肥鵝餐飲集團旗下「阿秋大肥鵝」、「好運來洲際宴展中心」兩家店，攜手推出多道應景年菜和送禮的禮盒因應，即日起外賣預購。記者黃寅／攝影
疫情讓餐飲業生意受影響，台中市阿秋大肥鵝餐飲集團旗下「阿秋大肥鵝」、「好運來洲際宴展中心」兩家店，攜手推出多道應景年菜和送禮的禮盒因應，即日起外賣預購。記者黃寅／攝影

年菜

延伸閱讀

順應宅經濟！煙波國際觀光集團首推「星級年菜外帶」

原料漲業者堅持不漲價！ 10道年菜只要1350元

送年菜關懷獨老 台南東山偏鄉33戶爺爺奶奶「足甘心」

2021年菜推薦、網購夯什麼？udn買東西「數據」教你外帶年菜不踩雷

相關新聞

閒雅寬適自在翱翔 體現美學品味

波蘭當代文學家奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk）曾言：「比起怎麼看待這個世界，更重要的是如何敘述這世界。」

大器現代美學 綠建材別墅美型新高度

有時我們單純想要美型與機能兼備，希望好用的綠建材系統櫃以整體風格包裝，將強大功能機關隱於內，留給視覺的是一派俐落美好，於是在台南市府店顏嘉威設計師操刀下，歐德傢俱再次誕生經典個案，以簡約現代線條與異材質跳色，結合美學營造與系統收納，完成業主理想中大器優雅好宅，也讓歐德整體規劃的實力站上新高度。

藏家預備開搶！格蘭多納單桶國際版BATCH 18問世

格蘭多納酒廠旗下「單桶國際版系列」揭開全新篇章，「格蘭多納單一桶裝國際版Cask Bottling Batch 18」，...

賞櫻季到！南投4大櫻花勝地 即時櫻況看這裡

天氣漸回溫，南投縣鹿谷、信義、奧萬大等地櫻花陸續綻放，奧萬大已進入遊賞期，鹿谷石馬公園「歲末祈福櫻花季」本周登場，但花開...

免運門檻狂降300元 全聯「小時達」限時2週再加碼

看準消費者對外送服務的需求，加上近期疫情升溫許多人減少出門，使線上購物已成「回不去」的趨勢。全聯福利中心自1月8日起於P...

大稻埕迪化街、霞海城隍廟 農曆年走春最佳景點

農曆年將至，民眾開始安排走春景點，北市工務局表示，近年來台北打造無圍牆「城市博物館」，「大稻埕城市博物館」為最適合過年走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。