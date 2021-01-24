解凍自己做年菜 阿秋大肥鵝推「年貨市集」突破疫情

疫情讓餐飲業生意受影響，台中市阿秋大肥鵝餐飲集團旗下「阿秋大肥鵝」、「好運來洲際宴展中心」兩家店，攜手推出多道應景年菜和送禮的禮盒因應，即日起外賣預購，方便消費者買回好在自家烹調食用。

阿秋大肥鵝集團指出，北部醫院疫情擴大後，民眾消費顯得保守。但為了打開市場，因此今年特別在餐廳設置「年貨市集」的海鮮百匯年貨禮盒專區，除了適合家庭購回自用，也可做為年節送禮的選擇。

市集裡除了有他們享有知名度的超人氣網購招牌臭豆腐、滷味，和最新上市肥鵝乾拌麵、蘿蔔糕禮盒、鵝油金蔥禮盒，更有日本北海道超夯進口商品，包括生食級規格的生干貝、海膽、鮭魚卵等，解凍後就可直接生吃。其他進口商品還有花魚一夜干、荒鮭魚鬆、瀨戶海苔、極洋青花魚罐等。

阿秋大肥鵝集團指出，集團也特別推出外帶年菜組及團圓年菜，秉持長久以來外送宅配的精神，依照菜色款式提供顧客來店自取或低溫冷凍宅配二種服務，就是要「疫」起與消費者過好年。

以最應景的功夫年菜來說，除了人氣首選的招牌阿秋大肥鵝，還有鮑魚入菜的佛跳牆，還有蟲草花燉雞湯、魷魚螺肉蒜鍋、人蔘布袋鵝等。主廚也推薦風味獨具的陽江鵝、紅酒嫩肥牛或花雕酒醉蝦，冷盤拆封即食非常方便，且適合年節祭拜。

至於海鮮類，有高檔的砂鍋大排翅或是蒜蓉波士頓龍蝦、鮑魚海鮮沙拉，以及象徵吉祥討喜的玉露龍膽石斑等。其中，可當主食又能搭配年菜成桌上最佳配角的湯包餃類，是年節非常方便的美味，阿秋湯包館就手工現做急速冷凍的花素蒸餃、鮮肉大包、蛋黃流沙包，新鮮美味值得品嘗，而料真價實的自製蘿蔔糕、韭菜餅，也是年節最受歡迎的應景單品之一。