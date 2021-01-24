免運門檻狂降300元 全聯「小時達」限時2週再加碼
看準消費者對外送服務的需求，加上近期疫情升溫許多人減少出門，使線上購物已成「回不去」的趨勢。全聯福利中心自1月8日起於PXGo!上線「小時達」宅配外送服務後，短短2週內，小時達已占PXGo!業績超過4成，單店業績也平均增加6%，為擴大消費者體驗，小時達宣布再推出限時加碼活動，自即日起至2月4日限定2週時間，只要單筆消費滿399元即享免運費，同時使用PX Pay支付，不限金額再享10%等值福利點回饋，趕快把握機會點起來！
全聯表示，線上購物趨勢讓PXGo!於今年1月的業績較去年同期成長超過150%，「小時達」上線後選擇宅配到府的訂單數占比更超過98%，開台推出單筆消費滿699元再享指定品牌衛生紙1元加購優惠，也有近8成消費者參與。其中下午4點至6點的下單高峰占比達25%，品項則以蔬果魚肉、冷藏冷凍食品、蛋品、調味品最熱賣，占比近6成，線上前10大暢銷商品9項皆為生鮮商品，顯示消費者十分依賴急需晚餐食材外送的「方便性」。
PXGo! 「小時達」架上共販售近2,000支精選商品，最快30分鐘到1小時內就能把最新鮮的商品送到消費者手上，且售價同線下，都是吸引無法出門、工作繁忙的上班族，或是距離全聯門店較遠的消費者使用的優勢。
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