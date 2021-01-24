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台中豪華露營區推新春全包餐優惠 海陸大餐加碼升級

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中豪華露營區推新春全包餐優惠專案。圖／向海那漾提供
台中豪華露營區推新春全包餐優惠專案。圖／向海那漾提供

位於台中大安濱海樂園的向海那漾露營區去年7月對外開放，吸引許多家庭、情侶、閨蜜好友等族群入住，向海那漾從2月13日大年初二，至2月16日大年初五，推出「Happy牛Year！2021新春全包餐」優惠專案，安排一個有吃、有玩又有住的年節行程。

向海那漾邀請民眾農曆新春邀請民眾貼近大自然入住向海那漾豪華帳篷，園區內有許多遊樂設施供住客免費使用，如射箭、羽球、九宮格、泡泡足等，也提供早餐、下午茶及晚餐，一泊三食；其中火烤兩吃晚餐時段，除了可享用鴛鴦鍋及BBQ外，還有自助沙拉吧無限供應，年節時段更升級龍蝦牛排海陸豪華拼盤，再加上Happy Hour啤酒無限暢飲，搭配Live Band現場演出。

新春期間每人還可加碼抽開運紅包，獎項包括販賣店現金抵用券及DIY手作課程兌換券等，還有機會獲得價值1萬4000元的4人豪華帳篷體驗券。

另推出「你生日、我請客」的生日優惠專案，當月壽星可免費享用精緻下午茶及晚餐，還有蛋糕、啤酒及生日驚喜佈置，另有「早鳥一泊一食專案」，提前預定享超值優惠價，相關訊息可至「向海那漾」官網查詢。

活動詳情: https://reurl.cc/o9g43v

向海那漾官網: https://www.nayangbeach.com.tw/

地址：台中市大安區北汕路86巷1號

訂房諮詢：(04) 2686-8513

台中豪華露營區推新春全包餐優惠專案。圖／向海那漾提供
台中豪華露營區推新春全包餐優惠專案。圖／向海那漾提供

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