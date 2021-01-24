不只有「天竺鼠車車」！木棉花代理10大爆紅動畫 沒聽過就落伍了

有任何疑難雜症想了解？或是有想看的排名主題？►點我提供題目





PUI～PUI～

近幾年來有不少動畫作品爆紅，從去年的全民瘋鬼滅熱潮，到今年初在社群上延燒的「天竺鼠車車」現象，就算不是平常會關注動畫的網友，應該也都知道這兩部作品是什麼。

不過你知道嗎？這兩部動畫其實都是台灣知名的動畫代理公司「木棉花」所代理，其它還有不少大家耳熟能詳的動畫，也都是旗下所代理的作品。今天DailyView網路溫度計特別透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行調查，告訴你木棉花2019年至2021年期間，代理的十大網友熱議動畫分別有哪些！

image source:翻攝自YouTube/木棉花

延伸閱讀：動畫真人化超崩？網友票選「拜託不要」翻拍作品 天堂地獄對照組

No.10 黃金神威

光是聽名字可能會以為這是部無腦戰鬥動漫，實際上內容豐富到讓人不知道該如何分類，結合史地建築、美食、搞笑等元素，以日本明治末期的北海道為舞台，敘述一名原住民少女尋找黃金的熱血冒險故事。不僅是動漫迷中熱議的作品，漫畫在日本的銷量也有平均之上，還曾登上大英博物館，成為展出的日本漫畫作品之一。

延伸閱讀：台灣人最愛看Netflix動畫、韓劇還是美劇？2020十大熱門影集排行出爐

No.9 工作細胞

動畫作品剛推出時就瞬間爆紅的《工作細胞》，相信大家並不陌生，透過擬人化人體內各種細胞的日常工作，轉換為熱血打鬥與搞笑劇情，意外受到網友歡迎。近期還結合時事，最終篇登場的敵人是「武漢肺炎」讓讀者驚喜，就連改編篇章《工作細胞Black》寫實又黑暗的男性生理反應劇情，也成功引來大量討論。

延伸閱讀：先別管炭治郎了！超人氣「動漫10大劍士」台詞紅成謎因！

No.8 PUI PUI 天竺鼠車車

最近社群上討論最火熱的動畫絕對非它莫屬！這部作品雖然只有短短3分鐘不到，卻在台灣上架2週左右，就創下近200萬的觀看次數，更火速發展為網路迷因的流行文化熱潮，還登上Google的熱搜排行榜。之所以會爆紅的原因大家眾說紛紜，有人認為很可愛也有人覺得療癒，箇中魅力到底為何，就留給你親自去體驗吧！

延伸閱讀：連悟空都曾被打爆！《七龍珠》十大反派角色人氣排名揭曉！

No.7 Re:從零開始的異世界生活

融合異世界、以及時間輪迴的元素，獨特的組合讓這部動畫意外受到關注。故事開頭雖然是主角被召喚到異世界的老掉牙劇本，但隨著劇情推移，原先以為自己沒有任何超能力的主角，意外發現自己有著「死亡回歸」的獨特能力，在可以死了又死，又不斷重頭來過的情況之下，展開一場拯救女主角的異世界大冒險。



延伸閱讀：犬夜叉、殺生丸當爹了！《犬夜叉》角色在台人氣Top 15初公開

No.6 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰

雖然身為戀愛類動畫，但主角與喜歡的對象卻因為自尊心太強，遲遲都不肯向對方主動告白，反倒開始想方設法讓對方跟自己告白，就此展開了一場鬥智的頭腦戰，不只主角的內心戲十分好笑，也有不少令人意想不到的創意元素，千萬可別把它當成一般的校園戀愛作品來看啊！

延伸閱讀：紅蓮華只是基本！10大網友熱議鋼琴YouTuber你追了嗎？

No.5 進擊的巨人

被許多網友封為神作的《進擊的巨人》，也是許多人都耳熟能詳的作品。豐富的世界觀加上作者精心埋下的伏筆，高潮一波接著一波的劇情，讓網友們都相當期待接下來的情節發展。隨著漫畫即將迎來結局，以及動畫最終季解禁，網路上的熱度又再次熱到不行啦！

延伸閱讀：《航海王》23年結局碗都敲破了！草帽海賊團最強人氣排行揭曉

No.4 刀劍神域

「幫我撐十秒！」因為這句台詞而在網路上爆紅，《刀劍神域》可說是一部因為網路迷因關係，意外廣為人知的動畫作品。不過劇情本身因為充滿讓人吐槽的設定，與毫不合理的主角光環，經常受不少動漫迷毒舌批評，卻也意外成為推升該部作品討論度的一大原因。

延伸閱讀：誰是第一名？網友最愛《鬼滅之刃》10大人氣角色揭曉！

No.3 七大罪

如果說諫山創筆下《進擊的巨人》是因為精美的動畫化才爆紅，那麼《七大罪》的情況則正巧相反，動畫化的作品反倒被批評的慘不忍睹，後期的崩壞程度更是被網友認為有越來越嚴重的趨勢。儘管如此，獨特的劇情設定與冒險元素，還是讓這部作品成為不少人的最愛。

延伸閱讀：前奏一下就熱血沸騰！最強「熱血動漫片頭曲」TOP10揭曉

No.2 一拳超人

對於看動畫只是想要追求一個「爽度」的人來說，不管什麼敵人都能夠一拳打倒的《一拳超人》絕對相當適合你！尤其是動畫化後，流暢與充滿張力的打鬥畫面，更是漫畫所沒辦法呈現出來的感覺。雖然劇情內容相當簡單，但從網路熱度來看，這種設定似乎更容易受到一般大眾的歡迎呢！

延伸閱讀：《進擊的巨人》劇情內容影射中國？台詞「艾爾迪亞人需要隱私」成微博禁語

No.1 鬼滅之刃

作品爆紅到成為一種日本全國現象，甚至不斷打破各種動漫史上的紀錄，2020年10月因為劇場版上映，再次掀起一股全民瘋鬼滅熱潮，相信爆紅程度不用多加解釋。不少網友認為「燃燒經費」的高規格動畫製作是爆紅主因，超高水準的戰鬥畫面與細節處理，讓看動畫也可以成為一大享受，真的是只有《鬼滅之刃》才做得到啊！



延伸閱讀：cos鬼滅落伍了！4政治人物成《咒術迴戰》角色 網友敲碗：快出團

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月24日至2021年01月22日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『木棉花代理動畫(2019-2021)』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



