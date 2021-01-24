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大稻埕迪化街、霞海城隍廟 農曆年走春最佳景點

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
迪化街是大稻埕最早的市街，也是商圈的核心區域，其中最著名的就是南北雜貨販售。圖／北市工務局提供
迪化街是大稻埕最早的市街，也是商圈的核心區域，其中最著名的就是南北雜貨販售。圖／北市工務局提供

農曆年將至，民眾開始安排走春景點，北市工務局表示，近年來台北打造無圍牆「城市博物館」，「大稻埕城市博物館」為最適合過年走春景點之一，除有販售南北雜貨的迪化街、大稻埕三大廟宇，知名作詞家李臨秋大師故居也在大稻埕公園內，民眾春節逛街買完禮品，可前往公園休息及欣賞周邊別具特色的懷舊建物。

台北市區原集中於艋舺，1853年發生漳泉移民間械鬥事件後下郊的泉州同安人敗走，落腳大 稻埕重建家園，形成迪化「中街」；1856年於迪化「南街」建霞海城隍廟，後成為著名的南北貨商街，形成新興市區。

迪化街是大稻埕最早的市街，也是商圈的核心區域，其中最著名的就是南北雜貨販售，從日據時期至迄今，仍是最大批發零售市場。

1860年台灣開放淡水通商口岸，隨著外國人到來，洋樓式建物也進入大稻埕，民眾除了購買年貨外，也可順道欣賞沿途店鋪中西合併的巴洛克風格建築，近年還進駐許多文創商家，在絕代風華中導入創新元素。

而大稻埕三大廟宇包含大稻埕慈聖宮、法主真君廟、霞海城隍廟，其中，位於迪化街的霞海城隍廟吸引各地民眾，祈求月老牽起紅線，為愛情加持；一旁的永樂市場如今改名為「永樂布業商場」，販售各類精緻紡織品。

大稻埕公園又被稱為「李臨秋紀念公園」，因知名作詞家李臨秋大師故居也在大稻埕內，為表彰大師一生在流行音樂上的努力，2009年公園內設置北市第一座文化名人雕像，並在大師雕像旁設有大師創作的名曲「望春風」、「一顆紅蛋」等詞曲介紹裝置，為公園一大特色。

另外，鄰近大稻埕景點還有茶葉街、鈕扣街、朝陽公園。甘州街過去老字號茶葉工廠與百年老店林立如今茶產業雖然沒落，現今仍有許多茶行能一窺傳統的茶文化。

工務局表示，大稻埕不僅為熱鬧的舊城區，更是充滿在地生命力的博物館，民眾可前往大稻埕公園、迪化商圈及朝陽公園來個一日遊，或是到大稻埕街區及慈聖宮廟前品嚐小吃，均為過年出遊最佳選擇。

大稻埕的永樂市場旁有許多當地美味小吃。圖／北市工務局提供
大稻埕的永樂市場旁有許多當地美味小吃。圖／北市工務局提供
大稻埕公園又被稱為「李臨秋紀念公園」，因知名作詞家李臨秋大師故居也在大稻埕內。圖／北市工務局提供
大稻埕公園又被稱為「李臨秋紀念公園」，因知名作詞家李臨秋大師故居也在大稻埕內。圖／北市工務局提供
迪化街充滿中西合併的巴洛克風格建築。圖／北市工務局提供
迪化街充滿中西合併的巴洛克風格建築。圖／北市工務局提供
鄰近大稻埕景點還有茶葉街、鈕扣街、朝陽公園。圖／北市工務局提供
鄰近大稻埕景點還有茶葉街、鈕扣街、朝陽公園。圖／北市工務局提供
位於迪化街的霞海城隍廟吸引各地民眾，祈求月老牽起紅線，為愛情加持。圖／北市工務局提供
位於迪化街的霞海城隍廟吸引各地民眾，祈求月老牽起紅線，為愛情加持。圖／北市工務局提供

大稻埕 霞海城隍廟 迪化街

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