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順應宅經濟 煙波國際觀光集團推「星級年菜外帶」

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
煙波國際觀光集團新竹湖濱館及新竹都會館首度推出「星級年菜外帶」，將量多的圍爐料理轉換為精緻的豪華拼盤。圖／煙波國際觀光集團提供
煙波國際觀光集團新竹湖濱館及新竹都會館首度推出「星級年菜外帶」，將量多的圍爐料理轉換為精緻的豪華拼盤。圖／煙波國際觀光集團提供

農曆春節將至，為順應時下宅經濟及小家庭比例攀升，煙波國際觀光集團新竹湖濱館及新竹都會館首度推出「星級年菜外帶」，將量多的圍爐料理轉換為精緻的豪華拼盤，內含七道經典菜式，輕鬆把經典菜式端上桌，即日起至1月31日享新春早鳥價5999元（原價6999元），希望能滿足民眾的味蕾。

煙波集團今年首次推出「煙波星級年菜外帶」，內含七道經典菜式，「鴻運鮑魚三元拚」以冷滷手法將特選九孔鮑、深海花枝保持Q彈口感，搭配鮮味十足的烏魚子；「金蒜避風塘海蝦」將蒜酥炸至金黃香脆，與大蝦的鮮甜彈口相映成趣；「宮廷醬燒豬腱骨」兼具油脂香氣與咬勁；「闔家平安慶有餘」將特選黃魚先用濕粉沾裹，再灑以乾粉下鍋油炸，讓魚皮保持脆口；「干貝娃菜燉鳳凰」特選全雞熬煮湯底，再放入娃娃菜，並以干貝絲提鮮；「步步高升迎新春」內含鴛鴦辣味飄香飯及XO醬金磚蘿蔔糕，以道地港式做法演繹飽腹主食。

此外，年菜的重頭戲10人份「御品珍寶佛跳牆」提供單獨訂購，一甕2599元(附甕及保溫袋)。除了熱賣的星級外帶年菜，新竹湖濱館醉月樓中餐廳以烤鴨宴聞名，此次除夕主打18800元+10%及25000元+10%的桌宴，汲取招牌菜精華，讓人回味無窮。

煙波國際觀光集團指出，為讓民眾吃得開心也食的安心，煙波集團同步將飯店防疫工作層級拉升為最高規格，謹慎落實安全防護工作，除了全日各館別嚴密的進出把關及確實的消毒清潔，更高標要求飯店同仁的自主健康管理

煙波國際觀光集團新竹湖濱館及新竹都會館首度推出「星級年菜外帶」，將量多的圍爐料理轉換為精緻的豪華拼盤。圖／煙波國際觀光集團提供
煙波國際觀光集團新竹湖濱館及新竹都會館首度推出「星級年菜外帶」，將量多的圍爐料理轉換為精緻的豪華拼盤。圖／煙波國際觀光集團提供

年菜 健康管理

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