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仕高利達首屆調酒大賽AHA Saloon李詠蕎「原力」勝出！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
2020首屆Bar Leader Competition調酒大賽，最後由AHA Saloon的李詠蕎以「原力」拿下冠軍。圖 / 仕高利達提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
2020首屆Bar Leader Competition調酒大賽，最後由AHA Saloon的李詠蕎以「原力」拿下冠軍。圖 / 仕高利達提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

入夜之後，與好友相約酒吧小酌，是都市生活裡愜意的夜間選項之一。如何挑酒吧？除了風格營造、酒藏取向，挑選有得獎紀錄的調酒師則是另一參考指南。蘇格蘭威士忌品牌仕高利達（Scottish Leader）於日前舉辦首屆Bar Leader Competition調酒大賽，最後由AHA Saloon的李詠蕎以一杯「原力」拿下冠軍，來自Closet Restaurant & Bar的游惠君與鍾冠威則分別拿下第二與第三。

這項比賽由去年11月19日開始報名，並有全台近140位調酒師參與，調酒師們在初賽階段透過影片方式將創作理念與調酒作品分享在社群，並同步於店內販售，評審再依影片理念與調酒，選出最後總決賽的20位調酒師。最後由來自AHA Saloon的調酒師李詠蕎以蘇格蘭戰爭中的煙硝為概念，進而選用仕高利達12年為基酒，搭配氣味鮮明的黑蒜，並融入咖啡的甘苦及接骨木香氣，打造出一杯風味特殊的「原力（Force)」，最後拿下冠軍。

「拂茵（Wind through the grassy stream）」則由第二名、來自Closet Restaurant & Bar的游惠君所創造，以阿里山金萱紅茶，融合仕高利達12年，帶來想象與風味的詩意聯想；第三名的「盤旋雲中」則由Closet Restaurant & Bar的另一調酒師鍾冠威創造，以大自然的奔放活力，將仕高利達金雪莉的果乾香氣巧妙表現。

李詠蕎所屬的AHA Saloon，是連續兩年入選亞洲五十大、2020年名次第10的知名熱點，店內並有多位冠軍調酒師尹德凱、張勳進與楊宜賓坐鎮；Closet Restaurant & Bar則有著地窖般的歐式風格，並曾入選2020年50 Best Discovery酒吧。目前三杯得獎名次調酒都可於店內選用。這個週末，你想來點...？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第二名作品「拂茵」是由Closet Restaurant Bar的調酒師游惠君所創作。圖 / 仕高利達提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
第二名作品「拂茵」是由Closet Restaurant Bar的調酒師游惠君所創作。圖 / 仕高利達提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
由AHA Saloon調酒師李詠蕎調製的「原力（FORCE）」，選用仕高利達12年為基酒，搭配氣味鮮明的黑蒜，並融入咖啡的甘苦及接骨木香氣。圖 / 仕高利達提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
由AHA Saloon調酒師李詠蕎調製的「原力（FORCE）」，選用仕高利達12年為基酒，搭配氣味鮮明的黑蒜，並融入咖啡的甘苦及接骨木香氣。圖 / 仕高利達提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕 蘇格蘭 阿里山

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