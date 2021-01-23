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Grand Seiko曝光雙紀念表款 每一只都是拍賣會等級

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Grand Seiko服部金太郎160歲誕辰紀念腕表，表盤為多層結構，並細膩的刻畫了放射紋路。圖／Seiko提供
Grand Seiko服部金太郎160歲誕辰紀念腕表，表盤為多層結構，並細膩的刻畫了放射紋路。圖／Seiko提供

去年是日系鐘表集團Seiko創辦人服部金太郎的160歲冥誕，而今年是又逢品牌問世140周年。所以集團下的高級腕表Grand Seiko便以此為藉，分別打造了服部金太郎160歲誕辰紀念表款，以及Seiko創立周年限量款腕表，每一只都結合了最高製表工藝，堪稱是拍賣會等級作品。

為了彰顯服部金太郎對於日本鐘表產業的影響，所以Grand Seiko向其致敬的紀念表，便是由品牌專職打造複雜腕表的Micro Artist Studio來製作。特別之處在於表盤為多層結構，並細膩的刻畫了放射紋路，讓品牌的Logo字體如同懸浮於其上。同時，Grand Seiko還採用了14K白金來製作時標和招牌形狀的時、分針，因此便在6點鐘的表盤上設置一枚8芒星，來標示其特殊之處。但對藏家而言，這款表所搭載的Spring Drive 9R02機芯，才是其價值之處。結合「雙層發條式發條盒」以及「扭力回饋系統*」等裝置，具備了84小時動力儲存。另外，在機芯的橋板上鑲嵌刻有「Micro Artist」的18K黃金銘板，銘板可另行換裝改刻顧客指定詞句版本，全球限量50只。

Seiko創立140週年紀念腕表，12點鐘位置的「Grand Seiko」logo，是以從背面打凸的加工方式完成。圖／Seiko提供
Seiko創立140週年紀念腕表，12點鐘位置的「Grand Seiko」logo，是以從背面打凸的加工方式完成。圖／Seiko提供

另一只讓品牌鐵粉也想入手的則是Seiko創立140周年紀念款腕表，再次的復刻了60年前的Grand Seiko初代表款，但改以18K玫瑰金材質製作表殼，展現品牌高度。值得關注的是表盤12點鐘位置的「Grand Seiko」logo，是以從背面打凸的加工方式完成，呈現出立體感。採用擁有72小時動力儲存的手動上鍊9S64機芯，精準度達到日差正負8秒之間，底蓋下的機芯橋板，則刻有服部金太郎設立精工舍當時所使用的圓形稜角S標記商標，紀念與收藏性十足。

透過Seiko創立140週年紀念腕表的機芯，可見「S」商標置入於18K黃金橋板上。圖／Seiko提供
透過Seiko創立140週年紀念腕表的機芯，可見「S」商標置入於18K黃金橋板上。圖／Seiko提供

從底蓋可見Grand Seiko服部金太郎160歲誕辰紀念腕表的機芯發條盒，以工坊坐落的塩尻市市花「桔梗花」為靈感。圖／Seiko提供
從底蓋可見Grand Seiko服部金太郎160歲誕辰紀念腕表的機芯發條盒，以工坊坐落的塩尻市市花「桔梗花」為靈感。圖／Seiko提供

Grand Seiko服部金太郎160歲誕辰紀念腕表，鉑金表殼、18K白金指針，全球限量50只，約298萬元。圖／Seiko提供
Grand Seiko服部金太郎160歲誕辰紀念腕表，鉑金表殼、18K白金指針，全球限量50只，約298萬元。圖／Seiko提供

Grand Seiko 「Seiko創立140週年紀念腕表」，18K玫瑰金表殼、指針，全球限量350只，約92萬元。圖／Seiko提供
Grand Seiko 「Seiko創立140週年紀念腕表」，18K玫瑰金表殼、指針，全球限量350只，約92萬元。圖／Seiko提供

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