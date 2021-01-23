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凱特摩絲揪女兒看DIOR男裝發表 藝術畫作融入儀式感

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
DIOR發表2021秋冬男裝系列。圖／DIOR提供
DIOR發表2021秋冬男裝系列。圖／DIOR提供

儀式感，成為男裝創意總監Kim Jones打造DIOR 2021冬季男裝系列的靈感，將嚴謹的華麗典禮正裝，延伸出每日儀典的造型，仍秉持高級訂製服的精神，運用飽滿的色彩、細緻的光澤面料，創作晚裝日穿的造型；延續每季和藝術家合作的慣例，本季45套服裝亦攜手當代傳奇畫家Peter Doig（彼得．多伊格）設計，激盪藝術與時尚的視野，大秀場景的層疊音箱，也源自Peter Doig在2015年的畫作「Speaker／Girl」，Kate Moss（凱特摩絲）與18歲的女兒Lila Moss則隔空觀賞大秀。

1959年出生於蘇格蘭的Peter Doig，在八○年代崛起，創作別具神祕感的景物畫作，和電影構圖相似的畫面，看似現實與夢幻的敘事重疊，畫作「白色獨木舟（White Canoe）」在蘇富比以1,130萬美元創下當代歐洲藝術家的拍賣紀錄。在這次跨界合作中Peter Doig也親自設計主題圖案，包括迪奧先生的愛犬Bobby和獅子，也呼應了Peter Doig畫作中的角色，以及Pierre Cardin在1949年為迪奧先生參加化裝舞會所打造的萬獸之王禮服；獅子圖樣也表現在Stephen Jones設計的毛氈帽上，成為迷人且具有張力的手繪細節。

本季的主要造型，包括法蘭西藝術院（Académie des Beaux-Arts）啟發的刺繡和裝飾，點綴了制服，包釦來自Bar Jacket的標誌性細節，而鍍金的洛神花紋則源自Marc Bohan於六○年代設計的高級訂製晚禮服。此外，Peter Doig在1990年的作品「Milky Way」中的銀河繁星也揮灑在服裝上，讓布料成為畫布，更呼應迪奧先生熱中的占星信仰。秋冬季的色彩反映了Peter Doig的畫作選色，包括海軍藍、淡紫紅加上迪奧經典灰，以及明豔的亮黃、血橙色和綠色，鑲邊、緄邊和巴洛克刺繡等等，則讓時裝宛如宮廷畫作般精緻奢華。

服裝色系反映了Peter Doig的畫作選色，包括海軍藍、淡紫紅加上迪奧經典灰。圖／DIOR提供
服裝色系反映了Peter Doig的畫作選色，包括海軍藍、淡紫紅加上迪奧經典灰。圖／DIOR提供
法蘭西藝術院啟發的刺繡和裝飾，點綴了制服造型。圖／DIOR提供
法蘭西藝術院啟發的刺繡和裝飾，點綴了制服造型。圖／DIOR提供
Peter Doig所繪的獅子圖樣也呈現在Stephen Jones設計的毛氈帽上。圖／DIOR提供
Peter Doig所繪的獅子圖樣也呈現在Stephen Jones設計的毛氈帽上。圖／DIOR提供
明亮的黃色象徵法式生活樂趣。圖／DIOR提供
明亮的黃色象徵法式生活樂趣。圖／DIOR提供
獨特的帽飾為男裝細節增加變化。圖／DIOR提供
獨特的帽飾為男裝細節增加變化。圖／DIOR提供
Peter Doig畫作看似現實與夢幻的敘事重疊，也成為大衣印花。圖／DIOR提供
Peter Doig畫作看似現實與夢幻的敘事重疊，也成為大衣印花。圖／DIOR提供
DIOR發表2021秋冬男裝系列。圖／DIOR提供
DIOR發表2021秋冬男裝系列。圖／DIOR提供
凱特摩絲18歲的女兒Lila Moss是近期受關注的星二代。圖／DIOR提供
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刺繡、針織及手工彩繪，呈現宮廷畫作般的精緻。圖／DIOR提供
刺繡、針織及手工彩繪，呈現宮廷畫作般的精緻。圖／DIOR提供
凱特摩絲隔空看秀成為焦點。圖／DIOR提供
凱特摩絲隔空看秀成為焦點。圖／DIOR提供
DIOR 2021秋冬男裝系列講究生活中的儀式感穿搭。圖／DIOR提供
DIOR 2021秋冬男裝系列講究生活中的儀式感穿搭。圖／DIOR提供
DIOR發表2021秋冬男裝系列，大秀場景中的音箱靈感源於Peter Doig的畫作。圖／DIOR提供
DIOR發表2021秋冬男裝系列，大秀場景中的音箱靈感源於Peter Doig的畫作。圖／DIOR提供

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