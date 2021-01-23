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戀人的金色印記 RICHARD MILLE Franck Muller獻情意
即將在二月來臨的西洋情人節，是戀人間的情意見證，多個鐘表品牌紛紛推出情人節推薦男性或女性表款，以鑽石鑲嵌、鮮豔成色或小巧雅緻，成為時光與回憶的閃耀見證。
情人間的回憶總是金色的，RICHARD MILLE選擇以獨家Gold Carbon TPT®金箔碳纖維複合材料，為RM 07-01腕表換上嶄新視覺。耗時四年研發的Gold Carbon TPT®金箔碳纖維，混合多層的Carbon TPT®碳纖維與金箔薄層，以45度角方向交錯堆疊製成，工序繁複但創造出變幻的耀眼金黃；碳纖維輕盈特殊的質地，也象徵戀人間的關係：獨特且獨一無二。
想強調戀人間的同中求異？FRANCK MULLER則獻上Vanguard Automatic玫瑰金日曆鑽表與Vanguard Lady月相鑽表，兩者皆具備柔美優雅的酒桶形線條、並在玫瑰金表殼鑲鑽，前者屬於鑽表，因而搭襯黑色皮表帶與沈穩的黑色面盤；後者則將銀色面盤在六點鐘方向以鑽石「拱」月的越相顯示，Vanguard Automatic玫瑰金日曆鑽表訂價約160萬元、Vanguard Lady月相鑽表則約118萬5,000元，各自閃耀。
當然戀人的閃耀也可以很「日常」，一如萬寶龍（Montblanc）的寶曦系列自動女表，30毫米的精鋼表殼屬輕巧的實戴尺寸，日常或休假都能輕鬆造型。散發出柔美光暈的白色珍珠母貝表面，並以雕刻呈現如Art Deco風格的太陽放射線條，並搭配羅馬數字與優雅的柳葉藍鋼指針。定價不到十萬，讓小資女也能輕鬆犒賞自己，無論有、沒有情人？每日都要甜美如新。
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