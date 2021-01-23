快訊

直播／部桃疫情再擴大！案881九旬翁又一女兒確診 全家已三人染疫

直播／部桃患者家屬染疫途徑成謎 陳時中連8天親上火線說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戀人的金色印記 RICHARD MILLE Franck Muller獻情意

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Franck Muller Vanguard Lady Moonphase彩色數字玫瑰金鑽表，103萬5,000元。圖 / Franck Muller提供。
Franck Muller Vanguard Lady Moonphase彩色數字玫瑰金鑽表，103萬5,000元。圖 / Franck Muller提供。

即將在二月來臨的西洋情人節，是戀人間的情意見證，多個鐘表品牌紛紛推出情人節推薦男性或女性表款，以鑽石鑲嵌、鮮豔成色或小巧雅緻，成為時光與回憶的閃耀見證。

情人間的回憶總是金色的，RICHARD MILLE選擇以獨家Gold Carbon TPT®金箔碳纖維複合材料，為RM 07-01腕表換上嶄新視覺。耗時四年研發的Gold Carbon TPT®金箔碳纖維，混合多層的Carbon TPT®碳纖維與金箔薄層，以45度角方向交錯堆疊製成，工序繁複但創造出變幻的耀眼金黃；碳纖維輕盈特殊的質地，也象徵戀人間的關係：獨特且獨一無二。

想強調戀人間的同中求異？FRANCK MULLER則獻上Vanguard Automatic玫瑰金日曆鑽表與Vanguard Lady月相鑽表，兩者皆具備柔美優雅的酒桶形線條、並在玫瑰金表殼鑲鑽，前者屬於鑽表，因而搭襯黑色皮表帶與沈穩的黑色面盤；後者則將銀色面盤在六點鐘方向以鑽石「拱」月的越相顯示，Vanguard Automatic玫瑰金日曆鑽表訂價約160萬元、Vanguard Lady月相鑽表則約118萬5,000元，各自閃耀。

當然戀人的閃耀也可以很「日常」，一如萬寶龍（Montblanc）的寶曦系列自動女表，30毫米的精鋼表殼屬輕巧的實戴尺寸，日常或休假都能輕鬆造型。散發出柔美光暈的白色珍珠母貝表面，並以雕刻呈現如Art Deco風格的太陽放射線條，並搭配羅馬數字與優雅的柳葉藍鋼指針。定價不到十萬，讓小資女也能輕鬆犒賞自己，無論有、沒有情人？每日都要甜美如新。

30毫米的精鋼表殼屬於輕巧的實戴尺寸，日常或休假，都能輕鬆造型。圖 / MONTBLANC提供。
30毫米的精鋼表殼屬於輕巧的實戴尺寸，日常或休假，都能輕鬆造型。圖 / MONTBLANC提供。
RICHARD MILLE，RM 07-01腕表，Gold Carbon TPT®金箔碳纖維複合材料，45.66 x 31.40 x 11.85 毫米，時間顯示，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE，RM 07-01腕表，Gold Carbon TPT®金箔碳纖維複合材料，45.66 x 31.40 x 11.85 毫米，時間顯示，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。
經過相當多層次碳纖維與金箔疊合，打磨、拋光而成的RM 07-01腕表，黑金輝映、別具魅力。圖 / RICHARD MILLE提供。
經過相當多層次碳纖維與金箔疊合，打磨、拋光而成的RM 07-01腕表，黑金輝映、別具魅力。圖 / RICHARD MILLE提供。
Montblanc 寶曦系列自動日期女表，精鋼、30毫米、自動上鏈機芯、時間顯示，價格店洽。圖 / MONTBLANC提供。
Montblanc 寶曦系列自動日期女表，精鋼、30毫米、自動上鏈機芯、時間顯示，價格店洽。圖 / MONTBLANC提供。
FRANCK MULLER Vanguard Automatic玫瑰金日曆鑽表與Vanguard Lady月相鑽表，兩者皆酒桶形線條並於玫瑰金表殼鑲鑽，各自閃耀。圖 / Franck Muller提供。
FRANCK MULLER Vanguard Automatic玫瑰金日曆鑽表與Vanguard Lady月相鑽表，兩者皆酒桶形線條並於玫瑰金表殼鑲鑽，各自閃耀。圖 / Franck Muller提供。

鑽石 情人節 男性

延伸閱讀

暖男C羅太揪心！手上全鑽勞力士與鑽表原來是這幾款！

晚宴或戶外？RICHARD MILLE RM 037白陶瓷腕表美型百搭

影／Ford GT超跑也來挑戰Hoonicorn野馬戰車！

川普TV能賺進多少錢？分析師估年收3億美元

相關新聞

凱特摩絲揪女兒看DIOR男裝發表 藝術畫作融入儀式感

儀式感，成為男裝創意總監Kim Jones打造DIOR 2021冬季男裝系列的靈感，將嚴謹的華麗典禮正裝，延伸出每日儀典...

戀人的金色印記 RICHARD MILLE Franck Muller獻情意

即將在二月來臨的西洋情人節，是戀人間的情意見證，多個鐘表品牌紛紛推出情人節推薦男性或女性表款，以鑽石鑲嵌、鮮豔成色或小巧...

Converse聯手暗黑之王Rick Owens 顛覆經典Chuck 70潮鞋

以暗黑風格著稱的時尚設計師Rick Owens與Converse看起來是如此合拍，但雙品牌卻是在去年時，選在支線品牌DR...

「紅」運當頭！蘭蔻、SK-II、IPSA保養新年限定版必收

即將要過農曆新年，牛年當然要有個好彩頭，搶得「紅」運當頭，保養品也紛紛換上新年限定的紅色包裝，包括蘭蔻、SK-II、IP...

瞄準過年荷包 大男孩的收藏級玩物 每一件都帥炸！

什麼是玩具？玩具就是不需要、但你很想要的某樣東西；什麼是過年？過年就是可以放下一年壓力、真正休息，好好犒賞自己的一年尾聲...

考100分「達美樂請你吃披薩」！25~27日全台免費送8千個

學期剛結束，全球最大披薩連鎖品牌達美樂全台門市將於1月25日~1月27日，免費發送8,000個披薩，獎勵學生們勤勉向學。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。