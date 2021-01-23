Converse聯手暗黑之王Rick Owens 顛覆經典Chuck 70潮鞋

以暗黑風格著稱的時尚設計師Rick Owens與Converse看起來是如此合拍，但雙品牌卻是在去年時，選在支線品牌DRKSHDW秋季大秀，才首次合作。不過對於第一次的聯名鞋，也沒讓人失望，Rick Owens重新塑造了經典的Chuck 70高筒鞋的外型，使其帶有DRKSHDW招牌元素，甫曝光就成為時尚迷的焦點。

有意思的是，早在2014春夏的RAMONES系列中，Rick Owens就從Converse Chuck Taylor All Star鞋款中汲取靈感，顛覆性地詮釋了這雙歷史上最早的籃球鞋，用自己獨具特色的手法演繹了這一經典。然而，這並非是一次的正式合作，而是Rick Owens團隊買來Converse的鞋款，加以重新改造，以符合秀上的服裝。直到去年，DRKSHDW 2021秋季大秀時，Converse與Rick Owens才曝光了第一款的聯名TURBODRK Chuck 70鞋，讓許多人都很吃驚。

如同Rick Owens在訪問時曾提到，每當想到Converse，就會聯想到黑白的Chuck Taylor帆布鞋和龐克搖滾世代，「這些一直都是我美學體系中的指標性元素。」當穿上Chuck Taylor帆布鞋，便和那些具有實驗精神的搖滾世代站在了一起，這是次文化群體所具有的，一種充滿自信的活力。所以全新的TURBODARK Chuck 70鞋便沿襲了Rick Owens重塑文化象徵的設計手法：彎曲和重構了鞋身、延長鞋舌並將鞋頭磨平。這在Converse百年歷史中，也是首次以這種方式呈現，所以鞋迷無不期盼正式銷售的那天到來。