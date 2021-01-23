「紅」運當頭！蘭蔻、SK-II、IPSA保養新年限定版必收

即將要過農曆新年，牛年當然要有個好彩頭，搶得「紅」運當頭，保養品也紛紛換上新年限定的紅色包裝，包括蘭蔻、SK-II、IPSA等，都推出限定版，邊保養還能邊開運。

蘭蔻旗下的熱賣系列「超未來肌因」，為保養全臉注入最佳精華，包括超未來肌因賦活露、超進化肌因大眼精粹與超進化肌因亮眼精粹霜，都換上印有玫瑰的紅瓶新裝，其中最熱賣的小黑瓶超未來肌因賦活露，也推出100ml的大容量，讓愛用者可以囤貨。

超未來肌因賦活露含有3千萬益菌粹取，讓肌膚提升防禦力與修護力，大眼精粹則能搭配360°彈力冰珠，讓眼周肌膚找回光亮，亮眼精粹霜被稱為熬夜眼霜，可以修護眼周肌膚。

SK-II的新年限量版，以XOXO的金色塗鴉，搭配紅色瓶身，為大家帶來最佳祝福。XOXO，代表著親親抱抱（hugs and kisses），2020年全球度過疫情，大家都只能保持社交距離，新年希望疫情退散，大家都能親親抱抱，找回幸福感。