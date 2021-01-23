瞄準過年荷包 大男孩的收藏級玩物 每一件都帥炸！
什麼是玩具？玩具就是不需要、但你很想要的某樣東西；什麼是過年？過年就是可以放下一年壓力、真正休息，好好犒賞自己的一年尾聲。三款由機械打造的賞玩工藝品，有的像暴龍、有的像太空船，有的則是具時間顯示功能的蝙蝠車，是為大男孩獻上的收藏級玩物，帥氣炸裂。
獨立手表品牌URWERK的UR-100 V T-Rex的名字叫暴龍（T-Rex），其青銅外殼經車床、噴砂打磨與專利生化拋光，霸氣外顯；三臂卡羅素上轉動的三個衛星轉頭，乍看之下難以思索，其實三個衛星轉頭各有4個小時數字，轉頭並沿60分鐘刻度滑行，最後由紅色箭頭形指針指示分鐘，是來自古早年代的特殊時間顯示巧藝，卻在當代還原。全世界限量22件、訂價約178萬元，兇猛有力。
很像透明太空飛艇的Horological Machine N°9「Sapphire Vision」手表是由MB&F所打造，最早曾在2018年推出，當時就以1940、1950年代的流體力學跑車為靈感，事隔三年再以藍寶石水晶為表殼打造的HM N°9「Sapphire Vision」，因為透明，讓機芯與外框架呈現猶如內臟與內骨骼的機械結構，十足酷炫。機芯再加入以雷射切割單一拋光精鋼實心管的螺旋彈簧，讓避震效果再提升。兩款搭載18K玫瑰金外框搭配NAC鍍膜黑色機芯或PVD鍍膜藍色機芯；兩款搭載18K白金外框，搭配PVD鍍膜紫色機芯或鍍玫瑰金機芯，四款各限量五只，訂價約1,380萬元。
和太空飛艇有異曲同工之妙的最後有Kross Studio與華納兄弟合作的1989 Batmobile X Kross Studio座鐘，並以蝙蝠車的形式呈現！藏在蝙蝠車裡的手上鍊機械機芯具備滾筒型小時和分鐘顯示，以及垂直擺輪，但外型上就是一台流線、沈默、具有威嚇感、令人躍躍欲試的黑色動力野獸。隨車再附一枚經緞面與鏡面拋光處理的蝙蝠俠造型鑰匙。很抱歉，鑰匙無法開啟車門，但將能透過車尾後燃器處為座鐘上鍊，或插入側面表冠調校時間。全球限量100台，訂價則約97萬元。老司機？上車了！
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