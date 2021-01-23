快訊

學測數學答案看這！較去年難計算複雜 全中教估頂前均3標下滑2級

邱淑媞舉「4點要命錯誤」批指揮中心 蘇揆反擊：不缺風涼話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瞄準過年荷包 大男孩的收藏級玩物 每一件都帥炸！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
與其說是手表，MB&F的HM9-SV腕表更像一艘「停」在手上的酷炫未來飛船，1,380萬元，全世界限量共20只。圖 / MB&F提供。
與其說是手表，MB&F的HM9-SV腕表更像一艘「停」在手上的酷炫未來飛船，1,380萬元，全世界限量共20只。圖 / MB&F提供。

什麼是玩具？玩具就是不需要、但你很想要的某樣東西；什麼是過年？過年就是可以放下一年壓力、真正休息，好好犒賞自己的一年尾聲。三款由機械打造的賞玩工藝品，有的像暴龍、有的像太空船，有的則是具時間顯示功能的蝙蝠車，是為大男孩獻上的收藏級玩物，帥氣炸裂。

獨立手表品牌URWERK的UR-100 V T-Rex的名字叫暴龍（T-Rex），其青銅外殼經車床、噴砂打磨與專利生化拋光，霸氣外顯；三臂卡羅素上轉動的三個衛星轉頭，乍看之下難以思索，其實三個衛星轉頭各有4個小時數字，轉頭並沿60分鐘刻度滑行，最後由紅色箭頭形指針指示分鐘，是來自古早年代的特殊時間顯示巧藝，卻在當代還原。全世界限量22件、訂價約178萬元，兇猛有力。

很像透明太空飛艇的Horological Machine N°9「Sapphire Vision」手表是由MB&F所打造，最早曾在2018年推出，當時就以1940、1950年代的流體力學跑車為靈感，事隔三年再以藍寶石水晶為表殼打造的HM N°9「Sapphire Vision」，因為透明，讓機芯與外框架呈現猶如內臟與內骨骼的機械結構，十足酷炫。機芯再加入以雷射切割單一拋光精鋼實心管的螺旋彈簧，讓避震效果再提升。兩款搭載18K玫瑰金外框搭配NAC鍍膜黑色機芯或PVD鍍膜藍色機芯；兩款搭載18K白金外框，搭配PVD鍍膜紫色機芯或鍍玫瑰金機芯，四款各限量五只，訂價約1,380萬元。

和太空飛艇有異曲同工之妙的最後有Kross Studio與華納兄弟合作的1989 Batmobile X Kross Studio座鐘，並以蝙蝠車的形式呈現！藏在蝙蝠車裡的手上鍊機械機芯具備滾筒型小時和分鐘顯示，以及垂直擺輪，但外型上就是一台流線、沈默、具有威嚇感、令人躍躍欲試的黑色動力野獸。隨車再附一枚經緞面與鏡面拋光處理的蝙蝠俠造型鑰匙。很抱歉，鑰匙無法開啟車門，但將能透過車尾後燃器處為座鐘上鍊，或插入側面表冠調校時間。全球限量100台，訂價則約97萬元。老司機？上車了！

共由397個零件打造的手上鍊機械機芯，具備滾筒型小時和分鐘顯示，動力儲存可達30日。圖 / 葳鑠提供。
共由397個零件打造的手上鍊機械機芯，具備滾筒型小時和分鐘顯示，動力儲存可達30日。圖 / 葳鑠提供。
貴金屬外框搭配四色電鍍機芯，呈現內臟與骨骼的奇妙聯想。圖 / MB&F提供。
貴金屬外框搭配四色電鍍機芯，呈現內臟與骨骼的奇妙聯想。圖 / MB&F提供。
URWERK UR-100 V T-Rex粗獷、獨特的衛星小時轉動時間系統，像古老神獸降生當代，是異類、也是藝術。圖 / URWERK提供。
URWERK UR-100 V T-Rex粗獷、獨特的衛星小時轉動時間系統，像古老神獸降生當代，是異類、也是藝術。圖 / URWERK提供。
Kross Studio與華納兄弟合作的1989 Batmobile X Kross Studio座鐘，以蝙蝠車的形式呈現，全球限量100件，約97萬元。圖 / 葳鑠提供。
Kross Studio與華納兄弟合作的1989 Batmobile X Kross Studio座鐘，以蝙蝠車的形式呈現，全球限量100件，約97萬元。圖 / 葳鑠提供。
UR 12.02自動上鏈機芯具備扁平渦輪葉與行星齒輪裝置，可調節自動盤的上鏈效率。圖 / URWERK提供。
UR 12.02自動上鏈機芯具備扁平渦輪葉與行星齒輪裝置，可調節自動盤的上鏈效率。圖 / URWERK提供。

蝙蝠 太空

延伸閱讀

後疫時代找新出口 RADO、IWC、芝柏表 網路助攻力拼商機突破點

怒海潛將三代目！ORIS Carl Brashear潛水腕表 機芯再強化

帶貨男神金秀賢喜成MIDO表首位亞洲代言人 帥氣爆棚買氣怒刷一波

大師掛保證！OMEGA超霸登月表全面強勢進階天文台認證

相關新聞

Converse聯手暗黑之王Rick Owens 顛覆經典Chuck 70潮鞋

以暗黑風格著稱的時尚設計師Rick Owens與Converse看起來是如此合拍，但雙品牌卻是在去年時，選在支線品牌DR...

「紅」運當頭！蘭蔻、SK-II、IPSA保養新年限定版必收

即將要過農曆新年，牛年當然要有個好彩頭，搶得「紅」運當頭，保養品也紛紛換上新年限定的紅色包裝，包括蘭蔻、SK-II、IP...

瞄準過年荷包 大男孩的收藏級玩物 每一件都帥炸！

什麼是玩具？玩具就是不需要、但你很想要的某樣東西；什麼是過年？過年就是可以放下一年壓力、真正休息，好好犒賞自己的一年尾聲...

考100分「達美樂請你吃披薩」！25~27日全台免費送8千個

學期剛結束，全球最大披薩連鎖品牌達美樂全台門市將於1月25日~1月27日，免費發送8,000個披薩，獎勵學生們勤勉向學。...

防疫也能玩！防疫旅館「特色房」 一個人住旅館不孤單

擅長玩轉旅宿空間的「小鹿文娛」，將品牌核心的玩樂元素融入旗下作為防疫旅館的「謙商旅東門館」，周一到五推出專為防疫住客量身...

IG爆紅Google熱搜的3家「邪惡系」肉桂捲 創意大爆發

冷冷天，讓人超想來一塊散發溫熱香氣的肉桂捲。這個源自北歐瑞典的傳統點心，近年在台灣漸漸展露頭角，成為甜點的熱門選項之一。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。