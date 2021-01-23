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IG爆紅Google熱搜的3家「邪惡系」肉桂捲 創意大爆發

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
承繼肉桂捲。圖／德麥食品提供
承繼肉桂捲。圖／德麥食品提供

冷冷天，讓人超想來一塊散發溫熱香氣的肉桂捲。這個源自北歐瑞典的傳統點心，近年在台灣漸漸展露頭角，成為甜點的熱門選項之一。經過酵母發酵的麵糰，放上肉桂與糖，捲起來切塊再放入烤箱烘烤，一口咬下，淋著滿滿的奶油糖霜的肉桂捲，再搭配一杯咖啡，就是溫暖整個冬天的獨特味道。以下推薦3間創新滋味的肉桂捲，也是最近的網路發燒店！

●承繼 Cheng Ji

肉桂捲特色：口感扎實、乾式香脆非常迷人

有別於可以內用的咖啡廳，「承繼」比較像是工作室，沒有內用服務，但有提供宅配或現場取貨方式。

幕後老闆是法國LESCURE - AOP發酵無鹽奶油的愛用者，因為這款奶油延展性佳且易操作，將肉桂混合萊思克奶油和紅糖，層層折進麵團裡，切成長條後再捲一次，送入烤箱前會再特別沾上一層奶油，使其肉桂捲層次細膩豐富，外層香酥甜脆卻不會過於油膩，肉桂香溫潤香濃，卻不會太甜，搭配咖啡或茶都非常美味。

●Miss V Bakery

肉桂捲特色：口味豐富、肉桂香氣適中不甜膩

Miss V Bakery的冠軍肉桂捲，又稱焦糖黏黏包，曾被媒體評為第一名肉桂捲，使用法國愛樂薇的片裝發酵奶油與動物性鮮奶油，烘烤時奶油易與麵糰結合，因此肉桂捲更酥脆、奶香味也十足；肉桂從迪化街進貨，店家現磨，味香濃而不膩。

Miss V Bakery更有趣的肉桂捲吃法，是可在招牌原味肉桂捲抹上淋醬，包括肉桂醬、奶油起司、糖霜、焦糖核桃等，各有特色，甜鹹度也剛剛好。

●CoppiiLumii living coffee 冉冉生活

肉桂捲特色：口感濃郁濕潤肉桂味又香又濃

「CoppiiLumii living coffee 冉冉生活」加熱後的肉桂捲濃郁濕潤，搭配法國愛樂薇動物性奶油所製作的鮮奶油，輕柔質地、口感滑順，入口自帶乳香，加上微紮實的肉桂捲，完美發揮加乘的效果。

Miss V Bakery肉桂捲。圖／德麥食品提供
Miss V Bakery肉桂捲。圖／德麥食品提供
冉冉生活肉桂捲。圖／德麥食品提供
冉冉生活肉桂捲。圖／德麥食品提供

咖啡廳 法國 甜點

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