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防疫也能玩！防疫旅館「特色房」 一個人住旅館不孤單

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
謙商旅東門館的「漫畫主題房」。圖／小鹿文娛提供
謙商旅東門館的「漫畫主題房」。圖／小鹿文娛提供

擅長玩轉旅宿空間的「小鹿文娛」，將品牌核心的玩樂元素融入旗下作為防疫旅館的「謙商旅東門館」，周一到五推出專為防疫住客量身打造的特色活動，包含空中DJ分享故事、精選電影日等，今年更加碼推出5大防疫特色房型，住客可在房內大玩Switch、健身環，甚至有機會將整套最夯的「鬼滅之刃」漫畫帶回家，一個人防疫、住旅館也不孤單。

亮點活動包括「Blue Monday的廣播日」，周一專屬DJ將空中播放精選的旅人投稿故事，聆聽彼此的故事；每周六安排「Movie Time」，邀請住客各自在房內觀賞一部精選電影，同時準備小點、感受和大家一起看電影的歡樂氛圍。 此外，每周日還會透過廣播帶領住客們在房內一起動起來，隔離期間也要維持身體健康。

「謙商旅東門館」今年更重磅推出5大防疫主題房型，包含Switch爽玩房、漫畫耍廢房、瑜珈冥想房、拼圖減壓房、身心舒壓房。

線上DJ分享彼此故事，一個人的防疫也不孤單。圖／小鹿文娛提供
線上DJ分享彼此故事，一個人的防疫也不孤單。圖／小鹿文娛提供

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