台中百貨限量福袋大公開 行李箱當福袋加抽旅遊類獎項
農曆春節將至，每年大年初一百貨公司的新春福袋最受矚目，今年因疫情升溫不能出國，台中百貨福袋獎項以家電與國內旅遊類為主，還有百貨用行李箱當福袋，預料吸引大批人潮開搶；其中，搶先開賣新春福袋的廣三SOGO百貨，限量650份已全部完售。
新光三越台中店大年初一的新春福袋，以「牛轉好運花開富來」為主題，由台灣雕塑名家洪易創作，以各式花種呈現花開富來、花團錦簇，充滿福氣的迎春福袋。今年福袋1月27日上午10點起，在新光三越APP線上預購開搶！會員只要開啟APP，扣會員點數20點，即可以skm pay支付1000元搶先預購價值超過4000元的福袋，限量500袋。
新光三越台中店表示，今年福袋總獎值超過300萬元，每袋價值超過4000元，最大獎為市價68萬元的festaria GIA一克拉鑽戒；以及Bgreen BH2運動舒眠椅、台鈴eReadyfun智慧雙輪電動車等500個實用大獎。今年也特別規劃逾60組旅遊類大獎，包括台北大倉久和大飯店大倉菁英客房、山思雲想雙人同行體驗、星級料理黑毛屋極上套餐等獎項。
台中大遠百「金牛送財新春福袋」2月1日起至2月11日開賣，憑全館當日單筆消費滿888元發票加2000元現金+HAPPY GO卡即可購買福袋，福袋內有2200元商品券及福袋驚喜抽獎券1張，限量1000份，有機會抽中最大獎大遠百16萬8千元的商品券。
台中廣三SOGO百貨以18吋行李箱當福袋、限量650份，每袋價值3600元以上，有機會再抽價值14萬8千8百元的按摩椅，還有iPhone 12手機、1萬元旅遊購物金等獎項；新春福袋1月21日搶先開放預購，650份福袋已被搶購一空。
麗寶OutletMall今年也以一卡行李箱當福袋，每箱除放入牛年限定款口罩，再隨機放入星巴克鐘樓馬克杯、水豚君等系列商品，還有機會拿到Switch、萬元購物金等超值好禮。玉山麗寶聯名卡友優惠價988元，大年初一開店限定100個開搶。
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