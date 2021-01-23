愛彼藝術創作委託計劃公開 香港藝術家許方華屏雀入選

面對現實中的種種困頓，如何思索新方向？透過藝術的超脫眼光，將讓人從形而上的思維，全面內觀也內省。瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）的當代藝術創作專案（Audemars Piguet Contemporary）宣佈，挑選了香港多媒體藝術家許方華加入第五屆計劃，並與獨立策展人、曾規劃2017年「第57屆威尼斯雙年展」香港館的郭瑛，通力協作。

兼具研究員和創作者身份的許芳華，常將藝術與傳統工藝結合。她渴望將科學、創新和科技解構，並展現隱藏的美感，以讓欣賞者能理解內化其中的複雜可能；2018年時，許方華曾到訪愛彼起源地的汝拉山谷（Vallée de Joux），並讓創作出本次的裝置藝術「月逝無聲」，除了展現月球緩慢遠離地球的事實，並嘗試提出有關人類如何看待自然的疑問，並將我們認為的事實與親眼未能看見的無形世界相比。