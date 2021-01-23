和日本差很多！他逛完台灣唐吉訶德預言：3年內必收

日本「唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」於19日開幕，排隊人潮驚人，連凌晨也有人在等待進場，但有人去逛了後認為台灣的唐吉訶德和日本比起來差很多，根本就是台灣的形狀，真的是去店裡體驗氣氛而已，甚至大膽預言「這種樣子月租金462萬台幣，我認為三年內必收」，引起網友熱議。

網友於PTT八卦版發文說，22日早上想說去新開的唐吉訶德找一款很喜歡的日本洗髮精，當時七點完全不用排隊，前面進去的情侶和店員表示只是逛逛，沒有要買，因此沒拿購物籃，他估計前幾天跟週末人潮，大概有一半以上的人也是看看而已。

進去逛了後，發現三樓美妝區賣的東西大部分是台灣就有在賣的，去其他藥妝店就買得到，比較特殊的只有一些小孩的玩具跟日本雜物，二樓是生鮮蔬果區，幾乎都是日本直送，價格當然比較高，對日本牛、日產食品有興趣的還蠻值得一逛，其他泡麵、調味料、食品也是其他高級超市就有賣了。

他認為，總結下來跟日本的唐吉訶德差很多，根本「就是台灣的形狀，真的是去店裡面體驗氣氛而已」，也預言「這種樣子月租金462萬台幣，三年內必收」，此文一出也引起大批網友討論。

網友說「我猜不到兩年」、「只要一開放可出國旅遊就倒吧」、「日本連鎖不都這樣 一開始排隊然後過幾年就收起來了」但也有人覺得「擔心太多，可以展店去店租更低的地方」、「賣廣告而已，你以為真的要賺錢？」「台幣當日幣賣，一樣買單，乖乖掏錢儲值信仰」、「看吧，成本考量不太可能引進太多日本原裝貨」、

不過為了防疫，指揮中心指揮官也提及「唐吉訶德」台灣首號店生意好，一定不會一下就關起來，「大家慢慢來、慢慢買，不用急在一時」。希望大家晚兩周再去逛逛，看到正在排隊，就改天再去。目前限制進店人數為250人以內。