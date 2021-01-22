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太閃！LV出銀色monogram菜籃車 秋冬季華爾街型男與牛仔隱士的對話錄

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
路易威登發表2021秋冬男裝。圖／LV提供
路易威登發表2021秋冬男裝。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh藉由時裝發表，改變日常角色的型貌，他的創作核心始終緬懷童年、少年的時期，這次在2021秋冬男裝發表，持續以「長大以後你想做什麼？」作為詰問，並且創造了藝術家、銷售員、建築師、漂泊者等各種形象，用劇場方式呈現，配件與服裝細節部分，更發揮豐富的想像力，帶來衝擊亮眼的視覺。

上一季Virgil Abloh將玩偶縫在服裝上，這次躍上服裝的立體雕塑則是都會高樓，在後台照片中，兩個身穿高樓造型的模特兒交談的畫面，形成一個有趣的對話情境，像是重返兒時勞作課的愉快；而直播大秀串場的模特兒，大衣釦子是飛機，也點題這次的創作能量，時裝秀的實體邀函即是運用一架DIY模型飛機做為邀請卡，象徵未經任何藝術家「創作」過的童年；銷售員手上拿著的monogram咖啡杯吊飾，則是令人莞爾的幽默；身穿皮草大衣、手拎飛機輪廓LV monogram包款的男子，更成為華麗夢境的表現；此外，醒目噴漆效果點綴全新Epi皮革的Christopher後背包和Attaché手袋，釋放了霓虹燈般的街頭感。

Virgil Abloh表示，當我們小時候，夢想和壯志會以形象例如建築師、銷售員……等等職業作為標的，而這些社會中的角色常因制服而界定，和文化背景、性別、性向的假設綑綁在一起，他在本季企圖以時尚作為工具，改變這些先入為主的想法，從這些既定印象中，透過反諷、鏡像、材質的變化，顛覆既定規章卻仍保有基礎結構。例如Virgil Abloh將各種既定符碼隨意調換，把故鄉的迦納Kente服裝彩布，以格紋呢表現，是否讓迦納彩布更不迦納，格紋呢更不蘇格蘭？當深植於腦中的預設印象被挑戰，也代表對文化既定的概念是可以被重新解讀、定義的。

以作家James Baldwin在1953年的作品「村莊中的陌生人」為靈感，Virgil Abloh說的是身為美籍非裔的作者，在瑞士村莊和美國生活間的平行體驗，服裝秀場景以「Peculiar Contrast,Perfect Light（非比尋常的對比，無與倫比的燈光）」藝術表演，在歷史悠久的巴黎網球俱樂部（Tennis Club de Paris）登場，透過抽象大理石舞台建置並重新建構，象徵「在村莊中的陌生人」的情緒轉換，透過舞蹈、溜冰、詩詞與場景，在運動型表演藝術家Tosh Basco的動作指導下，將即興表演結合大秀，帶來這場宛如漫步街頭、同時行走山巔，解構雅痞穿搭，卻又賦歸森林、洋溢牛仔野性的奇異時裝發表。

Virgil擅長以顏色來表現情境、氛圍。圖／LV提供
Virgil擅長以顏色來表現情境、氛圍。圖／LV提供
各式各樣的綠色印花，靈感來自迦納Kente服裝彩布。圖／LV提供
各式各樣的綠色印花，靈感來自迦納Kente服裝彩布。圖／LV提供
兩個身穿高樓造型的模特兒在後台交談的畫面，形成一個有趣的對話情境。圖／LV提供
兩個身穿高樓造型的模特兒在後台交談的畫面，形成一個有趣的對話情境。圖／LV提供
包款配件是2021秋冬極為亮眼的品項。圖／LV提供
包款配件是2021秋冬極為亮眼的品項。圖／LV提供
鏡面材質的手拿包或托特包，在銀色皮革之上鋪陳了經典的monogram。圖／LV提供
鏡面材質的手拿包或托特包，在銀色皮革之上鋪陳了經典的monogram。圖／LV提供
鏡面monogram菜籃車兼具幽默感、未來感，也呼應顛覆既定形象的核心概念。圖／LV提供
鏡面monogram菜籃車兼具幽默感、未來感，也呼應顛覆既定形象的核心概念。圖／LV提供
百褶裙和格紋運用，豐富了2021秋冬男裝的輪廓。圖／LV提供
百褶裙和格紋運用，豐富了2021秋冬男裝的輪廓。圖／LV提供
融入隱士、漂流者的印象，加上牛仔靴，表現都會與山林的衝突和平衡。圖／LV提供
融入隱士、漂流者的印象，加上牛仔靴，表現都會與山林的衝突和平衡。圖／LV提供
延續2021夏季的卡通人物冒險，包款仍點綴了LV玩偶。圖／LV提供
延續2021夏季的卡通人物冒險，包款仍點綴了LV玩偶。圖／LV提供
立體花飾為本季西裝的溫柔點綴。圖／LV提供
立體花飾為本季西裝的溫柔點綴。圖／LV提供
建築高樓成為服裝結構的創意趣味。圖／LV提供
建築高樓成為服裝結構的創意趣味。圖／LV提供
本季大衣輪廓有許多令人玩味的嶄新剪裁。圖／LV提供
本季大衣輪廓有許多令人玩味的嶄新剪裁。圖／LV提供
Keepall、Christopher後背包和Attaché手袋，釋放霓虹燈般的街頭感。圖／LV提供
Keepall、Christopher後背包和Attaché手袋，釋放霓虹燈般的街頭感。圖／LV提供
飛翔、霓虹、裙裝等元素，讓男裝發揮更多可能性。圖／LV提供
飛翔、霓虹、裙裝等元素，讓男裝發揮更多可能性。圖／LV提供
皮草與monogram飛機手袋，打造秋冬男裝的奢華風格。圖／LV提供
皮草與monogram飛機手袋，打造秋冬男裝的奢華風格。圖／LV提供
服裝上的小細節例如飛機或玩偶，豐富了本季男裝的細節。圖／LV提供
服裝上的小細節例如飛機或玩偶，豐富了本季男裝的細節。圖／LV提供
鏡面材質、環保面料的未來感，是2021秋冬男裝的趣味表現。圖／LV提供
鏡面材質、環保面料的未來感，是2021秋冬男裝的趣味表現。圖／LV提供
2021秋冬男裝秀以「非比尋常的對比，無與倫比的燈光」藝術表演，在歷史悠久的巴黎網球俱樂部登場。圖／LV提供
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藝術家 模特兒 建築

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