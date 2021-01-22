太閃！LV出銀色monogram菜籃車 秋冬季華爾街型男與牛仔隱士的對話錄

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh藉由時裝發表，改變日常角色的型貌，他的創作核心始終緬懷童年、少年的時期，這次在2021秋冬男裝發表，持續以「長大以後你想做什麼？」作為詰問，並且創造了藝術家、銷售員、建築師、漂泊者等各種形象，用劇場方式呈現，配件與服裝細節部分，更發揮豐富的想像力，帶來衝擊亮眼的視覺。

上一季Virgil Abloh將玩偶縫在服裝上，這次躍上服裝的立體雕塑則是都會高樓，在後台照片中，兩個身穿高樓造型的模特兒交談的畫面，形成一個有趣的對話情境，像是重返兒時勞作課的愉快；而直播大秀串場的模特兒，大衣釦子是飛機，也點題這次的創作能量，時裝秀的實體邀函即是運用一架DIY模型飛機做為邀請卡，象徵未經任何藝術家「創作」過的童年；銷售員手上拿著的monogram咖啡杯吊飾，則是令人莞爾的幽默；身穿皮草大衣、手拎飛機輪廓LV monogram包款的男子，更成為華麗夢境的表現；此外，醒目噴漆效果點綴全新Epi皮革的Christopher後背包和Attaché手袋，釋放了霓虹燈般的街頭感。

Virgil Abloh表示，當我們小時候，夢想和壯志會以形象例如建築師、銷售員……等等職業作為標的，而這些社會中的角色常因制服而界定，和文化背景、性別、性向的假設綑綁在一起，他在本季企圖以時尚作為工具，改變這些先入為主的想法，從這些既定印象中，透過反諷、鏡像、材質的變化，顛覆既定規章卻仍保有基礎結構。例如Virgil Abloh將各種既定符碼隨意調換，把故鄉的迦納Kente服裝彩布，以格紋呢表現，是否讓迦納彩布更不迦納，格紋呢更不蘇格蘭？當深植於腦中的預設印象被挑戰，也代表對文化既定的概念是可以被重新解讀、定義的。