BTS開箱LV大秀邀函的飛機模型 車銀優、木村光希線上看秀也要儀式感
韓國天團BTS獲邀開箱路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2021秋冬男裝大秀邀請卡，裡面裝載的是還沒組裝的飛機模型，由全球正當紅的韓團拍攝開箱，超級吸睛，而路易威登好朋友們也紛紛在IG以貼文或限動製造看秀的儀式感，包括木村光希（Kōki,）、吳亦凡，以及近期爆紅韓劇「女神降臨」男主車銀優也秀出他收到的飛機模型邀卡，讓這場大秀顯得相當熱鬧。
為何2021秋冬男裝秀邀函是一個DIY飛機模型？起因是男裝藝術總監在當季也以「未設計」作為創作概念之一，因為這架需要自行組裝DIY的模型飛機，是一個未經任何藝術家「創作」過的童年象徵，而在服裝上也出現許多未設計的物件，更傳達每個人都可以是藝術家的精神。
Virgil Abloh藉由2021秋冬男裝發表，改變日常角色的型貌，他的創作核心始終不離緬懷童年、少年的純真，這次持續以「長大以後你想做什麼？」作為詰問，並且創造了藝術家、銷售員、建築師、漂泊者等各種形象，用劇場方式呈現，配件與服裝細節部分，更發揮豐富的想像力，帶來衝擊亮眼的視覺。
BTS開箱LV 2021秋冬大秀邀韓中的DIY飛機模型影片：
https://www.instagram.com/p/CKTjBFRqvyi/?igshid=1hy5bbj97cb7s
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