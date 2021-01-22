金門首創「類出國」藍色公路微旅行 買免稅菸酒成賣點
受新冠肺炎疫情影響，金廈小三通從去年2月10日暫停，衝擊金門觀光產業，金門縣府積極推動「藍色公路海上遊程」，今天又宣布，現在透過「遊金門、類出國」模式，藍色公路遊程將比照小三通旅客通關，攜帶護照或金馬證，於出發前3日預定航班登錄，就可以購買國際免稅商品，算是全國首創，讓金門觀光再創新里程碑。
這項金門縣水頭港類出國首航儀式在今天下午3點舉行，包括金門縣長楊鎮浯、議長洪允典與北金之星總經理謝東龍等人都親自出席。據了解，目前投入藍色公路遊程的，已有北金投資股份有限公司「北金之星」、平尚國際有限公司「得意9號」、金廈海運股份有限公司「金瑞龍」等三家航商投入營運。
縣府觀光處表示，金門積極行銷「遊金門、類出國」，讓來金旅客彌補未能出國購買國際免稅品遺憾，由觀光處、港務處共同策劃並密集與中央駐金門港相關單位協商，於今年1月6日終於獲得中央疫情指揮中心同意，金門港成為全台第一首創能執行「類出國」藍色公路微旅行港口，預期將帶來更多台灣遊客至金門體驗金門海上風光。
縣長楊鎮浯表示，金門旅遊版圖所欠缺的海上遊程，打造一覽金門海上花園藍色公路，現在已由縣府團隊著手推動，除指示觀光處於109年度全力配合中央國旅安心旅遊外，更積極推動「郵輪跳島遊首創小三通客船接駁」、「海上微旅行今夏看金廈」等項目，現在又有全國唯一首創比照小三通旅客通關模式，遊客只要攜帶護照或金馬證，於出發前三日預定航班登錄，來金即可出發享受海上導覽遊程、船上美食、購買國際免稅商品等服務。
觀光處長丁健剛說明，目前的「類出國海上遊」旅客除可購買國際免稅品外，還可再買一次離島免稅品，可讓來金觀光旅客享受2次免稅服務，更再提高國人來金旅遊意願。
今天的首航活動，不少人搶著到小三通碼頭的免稅店買免稅菸酒，看到久違的客群，免稅店員工也都超開心的。
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