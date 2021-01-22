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春節試手氣！肯德基X神來也「餐餐抽百萬神幣」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
肯德基再度與人氣手遊「神來也麻將」合作線上抽神幣。 圖／肯德基提供
肯德基再度與人氣手遊「神來也麻將」合作線上抽神幣。 圖／肯德基提供

迎接農曆新年，台灣肯德基於1月26日至3月8日推出限定新品「雙濃金沙起司雞」，結合獨特的台式風味金沙起司醬，淋上西式的咔啦脆雞，再撒上鹹蛋黃杏仁酥餅碎粒，獨特的香鹹風味，多層次口感熟悉又有新意。同時加碼推出線上線下雙重活動，可試試開春好手氣。

去年肯德基推出金沙富貴脆雞，引起消費者熱烈的回響，今年推出升級版的雙濃金沙起司雞。此外，也再度與人氣手遊「神來也麻將」合作，1月26日起至3月8日，購買雙濃金沙起司雞系列套餐或肯德基多人餐系列，即可獲得限量神來也麻將虛寶刮刮卡一張，最高獎金達100萬神幣，還有肯德基限定神娃等，張張有獎。

過年的傳統習俗之一就是「試手氣」，2月8日起至2月17日在全台門市(桃園高鐵/新竹湖口門市除外)購買雙濃金沙起司雞「富貴歡聚餐」或「新春開運餐」，即可獲得現場遊戲資格。活動方式是與服務人員利用開運骰盅比大小，點數大於服務人員即可獲得原味蛋撻一顆。

肯德基雙濃金沙起司雞富貴歡聚餐，售價598元。圖／肯德基提供
肯德基雙濃金沙起司雞富貴歡聚餐，售價598元。圖／肯德基提供

肯德基 開運 麻將

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