聽新聞
test
0:00 / 0:00
春節試手氣！肯德基X神來也「餐餐抽百萬神幣」
迎接農曆新年，台灣肯德基於1月26日至3月8日推出限定新品「雙濃金沙起司雞」，結合獨特的台式風味金沙起司醬，淋上西式的咔啦脆雞，再撒上鹹蛋黃杏仁酥餅碎粒，獨特的香鹹風味，多層次口感熟悉又有新意。同時加碼推出線上線下雙重活動，可試試開春好手氣。
去年肯德基推出金沙富貴脆雞，引起消費者熱烈的回響，今年推出升級版的雙濃金沙起司雞。此外，也再度與人氣手遊「神來也麻將」合作，1月26日起至3月8日，購買雙濃金沙起司雞系列套餐或肯德基多人餐系列，即可獲得限量神來也麻將虛寶刮刮卡一張，最高獎金達100萬神幣，還有肯德基限定神娃等，張張有獎。
過年的傳統習俗之一就是「試手氣」，2月8日起至2月17日在全台門市(桃園高鐵/新竹湖口門市除外)購買雙濃金沙起司雞「富貴歡聚餐」或「新春開運餐」，即可獲得現場遊戲資格。活動方式是與服務人員利用開運骰盅比大小，點數大於服務人員即可獲得原味蛋撻一顆。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言