注定要被買爆！LEVI'S三度攜手BAPE再創限量聯名款

如果不是票房保證，那麼LEVI'S就不會連續三年都與潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）攜手合作，更成為潮流迷熱烈討論話題。由於限量所致，所以消費者只能在LEVI'S台北西門町旗艦店、高雄崛江旗艦店，以及Bape Taipei Store才能買到，而且各店都還有獨家款，分時段銷售，想要完全購入，就得花些心思了。

延續2019年杜拜和2020年的邁阿密城市限定的設計概念，LEVI'S與BAPE的全新聯名系列，便從最受到矚目的TYPE III SPLIT TRUCKER夾克出發，復刻3年前的精神，以顛覆性的對半拼接結構重塑，並加入BAPE招牌的迷彩圖案。正面有著傳統工字扣搭配全拉鍊背面的這款夾克，最受到青睞的原因，就在於擁有不同配色的款式，便能自行重組混搭。這意味著，鐵粉只要蒐集完整9款聯名夾克，便可搭配出超過70種款與眾不同的組合，因此被品牌粉絲、丹寧控視為此生必買的殿堂級單品。而此次，品牌更在全球共推出5款不同版本的TYPE III SPLIT TRUCKER夾克，其中亞洲限定為藍色版，且僅限於BAPE Taipei Store於1月30日開賣。

LEVI'S與BAPE聯名系列五種迷彩圖騰拉鍊式丹寧夾克9,699元，LEVI'S台北西門町旗艦店獨賣。圖／LEVI'S提供

這系列除了限定款之外，還有將BAPE迷彩圖案以車縫線呈現的TYPE III SPLIT TRUCKER夾克，也十分吸睛。但如果想一次入手BAPE招牌風格的人，就不能錯過EVI'S台北西門町旗艦店獨賣的五種迷彩圖騰拉鍊式丹寧夾克，不管是什麼顏色一次擁有。另外，除了服飾之外，LEVI'S與BAPE的合作，還包含了的卡車司機帽、印花方巾等配件，以及公仔迷又要尖叫的BE@RBRICK熊，提供了100%與400%套組，和穿上了特製丹寧夾克的1000%尺寸，滿滿細節，根本是拍賣會等級。

LEVI'S與BAPE聯名系列卡車司機帽特製款2,999元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與BAPE聯名系列TYPE III SPLIT TRUCKER夾克，亞洲限定款11,199元，BAPE Taipei Store獨賣。圖／I.T提供

LEVI'S與BAPE聯名系列刺繡印花T恤2,799元。圖／I.T提供

LEVI'S與BAPE聯名系列501 '93迷彩牛仔褲6,799元。圖／I.T提供

LEVI'S與BAPE聯名系列方巾1,199元。圖／I.T提供

LEVI'S與BAPE聯名系列100%與400%套組BE@RBRICK熊，100%與400%套組7,999元。圖／I.T提供

LEVI'S與BAPE聯名系列501 '93迷彩牛仔褲，亞洲限定款6,799元，BAPE Taipei Store獨賣。圖／I.T提供

LEVI'S與BAPE聯名系列刺繡印花T恤2,799元。圖／I.T提供

LEVI'S與BAPE聯名系列1000%BE@RBRICK熊66,999元。圖／I.T提供