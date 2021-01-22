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體驗自然植物活性！奧地利「蘇珊賀夫曼」帶來永續保養
2020年全球籠罩在「疫情」的黑暗中，後疫情時代該如何用生活型態，改變對於生活的態度呢？疫情讓許多人待在家中的時間變長，相對也重視居家生活的舒適及舒壓，對保養的講究，也受到更多的關注及青睞。CYRANO席哈諾引進奧地利保養品牌「Susanne Kaufmann 蘇珊賀夫曼」，從小就對高山植物非常著迷的品牌創辦人蘇珊，也是一位專業的美容學家。
首創「全體適」療癒蘇珊賀夫曼（Susanne Kaufmann）來自奧地利阿爾卑斯山，布雷根茨(Bregenzerwald）森林的獨特體驗，更發展出一系列標榜天然活性成分的護膚品，對於產品、自然、在地文化、人文與環保生產工藝道德的永續經營原則，採用玻璃製瓶罐或可回收塑料製成；生產設施更仰賴太陽能發電來運行，將永續環保理念深植，帶給下一代更好的環境，也提供最好的產品讓大家有著回歸自然的新感受。
對於產品堅持信念的蘇珊認為，護膚品有其三大核心考量「功效、成分、精準」，更是許多消費者的心聲，充分感受「客製化」的保養品呵護，回歸感官體驗「全體適」療癒法，提供高效且精準的居家護膚，面對後疫情時代，更要強壯、呵護肌膚，順應著自然植物帶給人類的恩賜。
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