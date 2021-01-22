從「30天穿衣不重複」爆買月光族 正妹Youtuber變身斷捨離選物達人

又到了年前家戶大掃除時節，看著家中堆積如山卻很少穿的舊衣物、滿到幾乎關不上的衣櫃抽屜，以及房間內那張永遠堆滿服飾難以整理的椅子，這些浪費的衝動型「爆買行為」，是否也讓你遇上了整理窘境呢？

總是很容易被自己的物慾燒到嗎？大學時期曾經是「30天衣服不重複」爆買族、月光族，到現在變身極簡實踐家，知名Youtuber末羊子以過來人經驗分享，練習為自己設下關卡的選物心法，從新年改變購買習慣，不但可以讓購買回來的物品更實用，也能讓居家空間變得更清爽、好維持喔。

末羊子：「別亂買、別亂丟」的選物原則

好的物品絕對能帶給人更多的方便和滿足，因此在接下來的選物企劃，不是要逼大家全部斷捨離，嚴格限制只能擁有多少樣物品，才「夠格」稱為簡單生活；更不是要大家零物慾、不准買，讓購物成為壓力；重點應該擺在「別亂丟、別亂買、別不經思考」，一定要想清楚再淘汰，或是想清楚了再掏錢購買。

有時候真的只是在結帳前多問自己幾個問題，就能立刻起到冷靜的效果。因此我建議大家，在篩選、挑出適合自己的精選物品時，可以試著「設定關卡」！以下舉例我設定給自己在選擇衣服、包包、鞋子、日用品、收納品等五大類物品時，所有可以反思考慮的「關卡」，我會盡可能的去評估完這些問題後，才做購買或斷捨離的決定。

「別亂買、別亂丟、別不經思考」，才能打造舒適而有秩序的生活空間。圖／幸福文化 提供 想買的這件衣服，先思考和衣櫃裡的其他衣物是否好搭。圖／幸福文化 提供 當衣物鞋包大致上都有通過購買／保留關卡後，你會發現穿搭非常容易。圖／幸福文化 提供

不亂買選物法：買衣服前先CHECK以下「關卡」

第一關：這件衣服跟衣櫃裡的其他衣物搭不搭？

解決→有哪幾件衣服可以搭它？ 包包、鞋子可以配得起來嗎？ 避免產生衣服很多，但彼此搭配不起來的困擾。

第二關：這件衣服符合身形嗎？

解決→對天發誓，你沒有縮小腹才穿得下！ 千萬不要自欺欺人，買回去之後，只會感覺不修飾、不顯瘦，各種挑毛病，最後就擺著不想穿了。

第三關：我的穿衣習慣是如何？ 會穿的頻率有多高呢？

解決→如果平常沒有穿睡衣的習慣，卻被可愛的睡衣燒到，那你未來一定不會穿！勇於戳破作夢、幻想出的泡泡吧！

第四關：什麼場合「會穿到」 ？ 這種場合出現的頻率有多高？

解決→什麼場合「可以穿」是理想，但什麼場合「會穿到」卻是現實！例如根本沒有那麼多婚禮、派對的場合要參加，不必硬要留、或多買一件小禮服。

第五關：現在住的地方，天氣適合嗎？

解決→你住的地方有冷或熱到這種地步，需要這樣的單品嗎？ 會穿的頻率呢？ 這個關卡可以助你打破幻想出來的冷與熱。

第六關：衣櫃有沒有類似的衣服了？

解決→是要替換掉最愛的那件嗎？ 是為了輪流著穿嗎？ 真的會輪流穿嗎？這關卡主要是問自己，是否真的想要這麼多類似款，還是只是喜新厭舊。

第七關：保留或購買後，這件衣服未來的結果是什麼？

解決→真的不會被未來的自己斷捨離、閒置、 挑毛病？ 賣二手很麻煩， 丟很浪費、回收又很可惜喔！

第八關：是不是百分之百喜歡這件衣服？

解決→這是所有物品都適用的關卡，唯有買到百分之百喜歡的，才不會輕易再對現有的不滿，而一直想要買新的！

購物前先想想看是不是已經有類似的衣服了。圖／幸福文化 提供

【以上摘文選自：《末羊子的極簡日常提案：兩大清單「馬上丟╳不再買」精準斷捨離，從一個抽屜、一個角落，開始打造理想中的質感生活！》、作者：末羊子、圖文提供：幸福文化、整理：記者柯意如】