寶可夢、史努比、Kitty都有！ 7-11情人節禮品萌力爆發
今年西洋情人節適逢大年初三，忙著走春拜年可別忘了討好另一半，7-ELEVEN集結各家人氣巧克力品牌推出情人節限定商品和優惠活動，並攜手Hello Kitty、精靈寶可夢、史努比獨家打造各式禮盒和花束，讓消費者過年團聚也能就近到7-ELEVEN門市買到夢幻包裝與全新口味的驚喜禮品。
7-ELEVEN今年與GODIVA合作推出獨家規格的「G Cube 草莓松露黑巧克力22顆裝」，內餡為甜中透酸的草莓巧克力醬，與濃郁黑巧克力外殼的微苦互相交織，今天（1月22日）上午於OPEN POINT App開放預購就立即被搶購一空，1月27日起將在7-ELEVEN實體門市限量販售，售價599元。
1月27日至2月23日7-ELEVEN針對情人節熱銷的糖果、巧克力祭出指定商品優惠及獨家贈品，其中韓國直送來台的Sweetory系列商品任選2個就送國際信封造型禮袋，可寫上名字或祝福的話語，贈禮更加體面貼心；購買4件金莎巧克力3入裝獨家限量送「金莎陶瓷杯匙組」，內附心型圖騰陶瓷對杯及2支陶瓷攪拌匙，限量5萬組送完為止。另外還有指定巧克力任選2件8折、3件77折及曼陀珠買2送1等優惠。
「寶可夢絨毛玩偶禮盒」共有卡比獸、伊布、可達鴨等3款，內附15cm玩偶和金莎巧克力3入裝，售價799元；13cm玩偶的史努比愛心花束售價399元，另有造型可愛又療癒的「史努比下午茶時光置物盒」，售價799元；每逢情人節都不缺席的Hello Kitty則推出「Kitty與Daniel草莓甜蜜對偶」，採用甜美的草莓主題設計，附提袋及金莎巧克力3入裝，售價999元，另有一款「Hello Kitty新復古風置物盒」，附透明外盒及金莎巧克力3入裝，售價699元。
如果另一半或你本人是Hello Kitty粉絲，別錯過7-ELEVEN這次的Hello Kitty周邊商品ibon預購活動，將於1月27日和2月3日展開限量預購。1月27日上午11點登場的包括「Hello Kitty造型便當盒」，雙層設計方便分裝食物，共有紅、粉兩款，售價皆為699元；「Hello Kitty個人電煮鍋」的鍋蓋把手是可愛的立體大頭設計，共3色，售價1,280元。2月3日上午11點起開放限量預購的包括內附304不鏽鋼折疊湯匙的「Hello KittyK保溫罐1,000ml」售價1,080元；「Hello Kitty多功能料理爐組」內附平煎烤盤、可製作造型圖案鬆餅或銅鑼燒的6格造型圓盤、料理深鍋，售價4,990元；另有「Hello Kitty密封保鮮盒2件組」、「Hello Kitty儲存罐3件組」等。
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