寶可夢、史努比、Kitty都有！ 7-11情人節禮品萌力爆發

今年西洋情人節適逢大年初三，忙著走春拜年可別忘了討好另一半，7-ELEVEN集結各家人氣巧克力品牌推出情人節限定商品和優惠活動，並攜手Hello Kitty、精靈寶可夢、史努比獨家打造各式禮盒和花束，讓消費者過年團聚也能就近到7-ELEVEN門市買到夢幻包裝與全新口味的驚喜禮品。

7-ELEVEN今年與GODIVA合作推出獨家規格的「G Cube 草莓松露黑巧克力22顆裝」，內餡為甜中透酸的草莓巧克力醬，與濃郁黑巧克力外殼的微苦互相交織，今天（1月22日）上午於OPEN POINT App開放預購就立即被搶購一空，1月27日起將在7-ELEVEN實體門市限量販售，售價599元。

1月27日至2月23日7-ELEVEN針對情人節熱銷的糖果、巧克力祭出指定商品優惠及獨家贈品，其中韓國直送來台的Sweetory系列商品任選2個就送國際信封造型禮袋，可寫上名字或祝福的話語，贈禮更加體面貼心；購買4件金莎巧克力3入裝獨家限量送「金莎陶瓷杯匙組」，內附心型圖騰陶瓷對杯及2支陶瓷攪拌匙，限量5萬組送完為止。另外還有指定巧克力任選2件8折、3件77折及曼陀珠買2送1等優惠。

「寶可夢絨毛玩偶禮盒」共有卡比獸、伊布、可達鴨等3款，內附15cm玩偶和金莎巧克力3入裝，售價799元；13cm玩偶的史努比愛心花束售價399元，另有造型可愛又療癒的「史努比下午茶時光置物盒」，售價799元；每逢情人節都不缺席的Hello Kitty則推出「Kitty與Daniel草莓甜蜜對偶」，採用甜美的草莓主題設計，附提袋及金莎巧克力3入裝，售價999元，另有一款「Hello Kitty新復古風置物盒」，附透明外盒及金莎巧克力3入裝，售價699元。