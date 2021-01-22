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紅、金配色上身！lululemon新裝混搭出應景年味

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
lululemon針對新春的主題形象，演繹了不同年齡、不同性別身份的自信魅力。圖／lululemon提供
lululemon針對新春的主題形象，演繹了不同年齡、不同性別身份的自信魅力。圖／lululemon提供

在新年即將到來之際，加拿大運動品牌lululemon也透過推出全新的春節系列，鼓勵大家在新的一年裡與家人和親友們設立屬於自己的健康目標。全系列更應景的以紅色點綴金色為設計主軸，除了彰顯對未來美好願景之外，更帶有低限度的年節氣氛，穿上身一點都不突兀。

lululemon針對新春的主題形象，演繹了不同年齡、不同性別身份的自信魅力；而相對應的系列服飾，靈感來源於傳統春聯中金色染料與紅色宣紙的色彩碰撞，不刻意的出現中文字或是其他過於具象的元素，讓運動者也能容易搭配其他服裝。新春系列包含了為平日休閒通勤及出行等場景多樣的選擇，採用多種層次的紅色、淺金等富有春節氣息的配色。像是Perfectly Oversized女士圓領上衣縫合邊線處增添的暈染金粉元素設計、經典的5 Year男士運動T恤上別具一格的新年Logo印花。或是多功能腰包與Logo收納袋，貼心的細節設計提供便利性。

不落人後，adidas Originals也打造牛年新春系列，以潮流風格為基底，搭配牛、貔貅、鯉魚、孔雀、麒麟等吉祥意象，創造系列鞋款與服飾。像是女裝就以代表財富、象徵飛黃騰達的「鯉魚」為設計主軸，男裝則有唐裝為設計靈感的工裝外套、或是Niteball新春限定版鞋，就有吉祥圖樣巧妙裝飾鞋舌等細節。經典的Superstar鞋，鞋側的三線標誌換上新年圖騰，鞋舌內裡設計成隱藏版紅包袋，鞋跟點綴「倒福」拉環與圖案，象徵新年財富與福氣都到。

adidas Originals牛年系列Superstar鞋3,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals牛年系列Superstar鞋3,890元。圖／adidas Originals提供

lululemon新春系列背心1,980元。圖／lululemon提供
lululemon新春系列背心1,980元。圖／lululemon提供

lululemon新春系列連帽上衣，價格電洽。圖／lululemon提供
lululemon新春系列連帽上衣，價格電洽。圖／lululemon提供

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