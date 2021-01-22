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女王專用、突破保養瓶頸！La Prairie鉑金臻稀活萃安瓶
每位女人最寵愛的就是「肌膚」，但什麼樣的保養品才能真正值得擁有？瑞士頂級保養品牌La Prairie萊珀妮，2021年在頂級保養界投下了超級震撼彈，全新推出的「鉑金臻稀活萃安瓶」，讓名媛貴婦擁有好肌膚與奢華享受，但要價竟然一組高達6.6萬元，到底安瓶中擁有什麼樣奢華的珍稀？
La Prairie萊珀妮鉑金臻稀活萃安瓶，被稱為「女王安瓶」，注入了高純度鉑金能量及La Prairie突破性肌膚生物科學的最新開創，讓肌膚突破保養的的滯留期，一組3瓶共24ml讓肌膚一用就超有感。
壓力、環境因素、年齡老化，都是肌膚與時間抵抗的關鍵傷害核心，導致肌膚容易出現錯亂、失去平衡、肌膚老化紋路等問題。單一功效的保養方式，又無法面面具到保養肌膚。
女王安瓶中，先以高純度鉑金能量來啟動肌膚的循環，包含鉑金微分子的特殊性，讓肌膚可以快速吸收，獨家鉑金複方、多項生長因子來喚醒肌膚循環。肌膚也要加強屏障，及減少肌膚過度氧化壓力所造成的負擔，用密集的保養來突破肌膚瓶頸，喚醒失去的平衡與活力。
女王安瓶每日建議早晚清潔與保濕後使用，一組3瓶約一季的使用量，可以當成換季保養的最佳選擇，受邀現身的企業家蔣雅淇，也分享自己對於La Prairie萊珀妮鉑金臻稀活萃安瓶的使用心得，驚呼自己的肌膚竟能讓質感更上一層，讓肌膚的彈潤度、光澤感連自己照鏡子都驚豔。
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