女王專用、突破保養瓶頸！La Prairie鉑金臻稀活萃安瓶

每位女人最寵愛的就是「肌膚」，但什麼樣的保養品才能真正值得擁有？瑞士頂級保養品牌La Prairie萊珀妮，2021年在頂級保養界投下了超級震撼彈，全新推出的「鉑金臻稀活萃安瓶」，讓名媛貴婦擁有好肌膚與奢華享受，但要價竟然一組高達6.6萬元，到底安瓶中擁有什麼樣奢華的珍稀？

La Prairie萊珀妮鉑金臻稀活萃安瓶，被稱為「女王安瓶」，注入了高純度鉑金能量及La Prairie突破性肌膚生物科學的最新開創，讓肌膚突破保養的的滯留期，一組3瓶共24ml讓肌膚一用就超有感。

壓力、環境因素、年齡老化，都是肌膚與時間抵抗的關鍵傷害核心，導致肌膚容易出現錯亂、失去平衡、肌膚老化紋路等問題。單一功效的保養方式，又無法面面具到保養肌膚。

女王安瓶中，先以高純度鉑金能量來啟動肌膚的循環，包含鉑金微分子的特殊性，讓肌膚可以快速吸收，獨家鉑金複方、多項生長因子來喚醒肌膚循環。肌膚也要加強屏障，及減少肌膚過度氧化壓力所造成的負擔，用密集的保養來突破肌膚瓶頸，喚醒失去的平衡與活力。