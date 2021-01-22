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LINE TV數位劇場 讓你宅在家也能欣賞藝文演出

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「懸河醫生館」集結多篇賴和文集，以新文化運動時期為背景，巧思反映了現代問題。圖／栢優座提供。
「懸河醫生館」集結多篇賴和文集，以新文化運動時期為背景，巧思反映了現代問題。圖／栢優座提供。

近期台灣新冠肺炎疫情又升溫，包含臺灣燈會、台北國際書展等眾多大型集會活動，被迫停辦或改為線上，寒假與即將到來的年假，「宅在家」還能做些什麼呢？LINE TV數位劇場提供給你不需出門也能欣賞到精彩的藝文節目！現在加入訂閱線上看到飽，一部片平均不到10元，24小時隨選隨看，讓你防疫期間不無聊！

「數位劇場」為國內表演藝術的專屬影音平台，每週四定期更新，目前已上架多達三十部節目，集結台灣原創舞台劇、音樂劇、脫口秀、舞蹈表演、親子兒童劇及歌仔戲等多元類型演出，題材含括愛情、親情、社會議題等，也包含劇團封箱之作、只有在LINE TV看得到，讓大家能夠「藝」飽眼福。

過往人們對於「醫療」、「死亡」等嚴肅議題往往避之唯恐不及，不少劇團的創作主題，便是以此為切入點，希望透過以藝術的包裝手法、拋出觀點，促使大家能夠有不一樣的思考。「栢優座」《懸河醫生館》是以「臺灣新文學之父」賴和的小說，結合臺灣戲曲的多元曲調來呈現，邀請觀眾為現代問題「開處方」。

一月份以「療癒」為主題，擅長將劇場創作結合戲劇治療的「水面上與水面下劇場」，《前方的風景》讓在情感中迷惘的人們看清愛情的模樣，進而學會接納自我。「故事工廠」發掘社會角落的議題之作《致親愛的孤獨者》，即將登場的「你必須醒來」，講述妻子照顧昏迷丈夫的心路歷程。

「前方的風景」融入南管梨園戲曲元素，以布袋戲偶與真人演員共譜戀曲。圖／水面上與水面下劇場提供。
「前方的風景」融入南管梨園戲曲元素，以布袋戲偶與真人演員共譜戀曲。圖／水面上與水面下劇場提供。

寒假首選「玉米雞劇團」與「蘋果劇團」的親子演出，也能讓一家人度過美好的家庭時光。又或者只是不需動腦，觀賞「董怡芬與安娜琪舞蹈劇場」的合作，欣賞肢體的張力，為忙碌生活找到喘息之處。LINE TV藝文表演館用療癒系的劇場作品讓你不孤獨，從藝文演出當中汲取生命的溫暖與能量，更多節目介紹請見瘋活動官網

劇場 LINE 寒假

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