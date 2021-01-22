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閃爍眼三眼怪好時髦！全家便利商店推「皮克斯限量預購」，還有可變臉的胡迪、巴斯光年

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店將於1月27日上午10點起推出「皮克斯集點加價購」限量預購，一系列的三眼怪周邊商品萌度爆棚。記者陳立儀／攝影
全家便利商店將於1月27日上午10點起推出「皮克斯集點加價購」限量預購，一系列的三眼怪周邊商品萌度爆棚。記者陳立儀／攝影

《玩具總動員》的粉絲又要忙起來了！全家便利商店將於1月27日上午10點起推出「皮克斯限量預購」，共有直接預購、集點加價預購等兩種方式，除了大人、小孩都可以玩的組裝式三眼怪、胡迪、巴斯光年公仔之外，還有一系列三眼怪絨毛娃娃、靠墊、面紙套，其中有一款靠墊將三眼怪變成亮片閃爍眼設計，更加時髦。因為本次限量數都相當稀少，粉絲想要收藏可得動作快！

全家便利商店本次推出的「三眼飛碟豪華版」包含3個三眼怪飛碟，可自行組裝更有樂趣，限量1,000個，直購價1,099元或以全家便利商店點數1,000點+899元；「三眼怪搖搖車」搭配專屬LOGO造型地台，限量200個，直購價899元或以全家便利商店點數+699元；「三眼外星人3人組」共有3種手勢、4種表情包可替換，特殊表情更生動有趣，限量300個，直購價2,190元或以全家便利商店點數1,000點+1,899元；「玩具總動員－胡迪」、「玩具總動員－巴斯光年」公仔都採用可變臉、手腳關節可活動的設計，各限量200個，皆為直購價1,790元或以全家便利商店點數1,000點+1,499元。

「三眼怪絨毛玩偶」共有馬卡龍綠（限量80個）、戴眼鏡（限量100個）等兩款呆萌造型，皆為直購價850元或以全家便利商店點數400點+699元；「三眼怪面紙套」採用趴在桌上的設計，不論居家、辦公室或車上擺放都萌感爆棚，限量198個，直購價850元或以全家便利商店點數400點+699元；耍廢必備的「三眼怪大臉靠墊」限量100個、「三眼怪閃爍眼靠墊」限量80個，皆為直購價850元或以全家便利商店點數400點+699元。

「三眼怪大臉靠墊」，限量100個，直購價850元或以全家便利商店點數400點+699元。圖／全家便利商店提供
「三眼怪大臉靠墊」，限量100個，直購價850元或以全家便利商店點數400點+699元。圖／全家便利商店提供
「三眼怪戴眼鏡絨毛玩偶」，限量100個，直購價850元或以全家便利商店點數400點+699元。圖／全家便利商店提供
「三眼怪戴眼鏡絨毛玩偶」，限量100個，直購價850元或以全家便利商店點數400點+699元。圖／全家便利商店提供
「三眼怪閃爍眼靠墊」，限量80個，直購價850元或以全家便利商店點數400點+699元。圖／全家便利商店提供
「三眼怪閃爍眼靠墊」，限量80個，直購價850元或以全家便利商店點數400點+699元。圖／全家便利商店提供
「三眼外星人3人組」，限量300個，直購價2,190元或以全家便利商店點數1,000點+1,899元。圖／全家便利商店提供
「三眼外星人3人組」，限量300個，直購價2,190元或以全家便利商店點數1,000點+1,899元。圖／全家便利商店提供
「三眼怪搖搖車」，限量200個，直購價899元或以全家便利商店點數+699元。圖／全家便利商店提供
「三眼怪搖搖車」，限量200個，直購價899元或以全家便利商店點數+699元。圖／全家便利商店提供
「三眼怪馬卡龍綠絨毛玩偶」，限量80個，直購價850元或以全家便利商店點數400點+699元。圖／全家便利商店提供
「三眼怪馬卡龍綠絨毛玩偶」，限量80個，直購價850元或以全家便利商店點數400點+699元。圖／全家便利商店提供
「三眼怪面紙套」，限量198個，直購價850元或以全家便利商店點數400點+699元。圖／全家便利商店提供
「三眼怪面紙套」，限量198個，直購價850元或以全家便利商店點數400點+699元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將於1月27日上午10點起推出「皮克斯集點加價購」限量預購，公仔系列採用組裝式設計，增添收藏、擺放樂趣。記者陳立儀／攝影
全家便利商店將於1月27日上午10點起推出「皮克斯集點加價購」限量預購，公仔系列採用組裝式設計，增添收藏、擺放樂趣。記者陳立儀／攝影
「玩具總動員－巴斯光年」公仔，限量200個，直購價1,790元或以全家便利商店點數1,000點+1,499元。圖／全家便利商店提供
「玩具總動員－巴斯光年」公仔，限量200個，直購價1,790元或以全家便利商店點數1,000點+1,499元。圖／全家便利商店提供
「三眼飛碟豪華版」包含3個三眼怪飛碟，限量1,000個，直購價1,099元或以全家便利商店點數1,000點+899元。圖／全家便利商店提供
「三眼飛碟豪華版」包含3個三眼怪飛碟，限量1,000個，直購價1,099元或以全家便利商店點數1,000點+899元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將於1月27日上午10點起推出「皮克斯集點加價購」限量預購，公仔系列採用組裝式設計，增添收藏、擺放樂趣。記者陳立儀／攝影
全家便利商店將於1月27日上午10點起推出「皮克斯集點加價購」限量預購，公仔系列採用組裝式設計，增添收藏、擺放樂趣。記者陳立儀／攝影

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