閃爍眼三眼怪好時髦！全家便利商店推「皮克斯限量預購」，還有可變臉的胡迪、巴斯光年

《玩具總動員》的粉絲又要忙起來了！全家便利商店將於1月27日上午10點起推出「皮克斯限量預購」，共有直接預購、集點加價預購等兩種方式，除了大人、小孩都可以玩的組裝式三眼怪、胡迪、巴斯光年公仔之外，還有一系列三眼怪絨毛娃娃、靠墊、面紙套，其中有一款靠墊將三眼怪變成亮片閃爍眼設計，更加時髦。因為本次限量數都相當稀少，粉絲想要收藏可得動作快！

全家便利商店本次推出的「三眼飛碟豪華版」包含3個三眼怪飛碟，可自行組裝更有樂趣，限量1,000個，直購價1,099元或以全家便利商店點數1,000點+899元；「三眼怪搖搖車」搭配專屬LOGO造型地台，限量200個，直購價899元或以全家便利商店點數+699元；「三眼外星人3人組」共有3種手勢、4種表情包可替換，特殊表情更生動有趣，限量300個，直購價2,190元或以全家便利商店點數1,000點+1,899元；「玩具總動員－胡迪」、「玩具總動員－巴斯光年」公仔都採用可變臉、手腳關節可活動的設計，各限量200個，皆為直購價1,790元或以全家便利商店點數1,000點+1,499元。