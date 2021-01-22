愛馬仕冬季男裝大秀周六登場 全新多螢幕方式直播好炫
愛馬仕（Hermès）即將於本周六發表2021冬季男裝，屆時可透過官方網站觀賞，而採用多螢幕觀看的嶄新方式，也是本季男裝發表的創舉。
這場男裝系將於台灣時間星期六、1月23日晚間9點（巴黎時間1月23日下午2點）發表，採用線上直播的方式，在愛馬仕官方網站上演出，目前在愛馬仕官方網站的網址中，已發布秀前的預告影片。
而這次大秀有一創舉，即是直播演出將採用多螢幕方式播出，凡在官網上觀賞直播，畫面上允許每個觀看者選擇一台攝影機、或另一台以不同角度拍攝的攝影機觀看，唯此功能只能通過官方網站使用，如果是在Instagram上觀看，則無法使用這個特別的直播方式。
█愛馬仕官方網站網址：https://www.hermes.com/us/en/
█愛馬仕秀前預告影片：
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