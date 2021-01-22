遠百嚴選年禮 溫暖直達心坎裡

徐雪芳總經理親自領軍選品，優質首選推薦都在遠東百貨春節禮品專刊。 圖／遠東百貨 提供

年菜聞香 名品傳情經過2020辛苦的一年，迎接全新2021金牛年，每個人更珍惜與親友團圓相聚的每個時光。加上受到全球疫情影響，今年也是個無法出國的一年，遠東百貨指出，今年春節假期送禮市場不減反增，許多消費者透過年禮向對方表達新年祝福，另外，在減少群聚前提下，今年年菜以3～6人份的精巧組合當道。

圍爐美食闔家歡香格里拉 台北遠東國際大飯店上海醉月樓 滬式經典外帶年菜套餐上海人的年菜少不了雞、鴨、豬及海鮮的滿桌豐盛，主廚賴忠舜以花雕醉香雞、五香燻魚、油爆鮮蝦、銀絲蜇皮、醬燒素鵝等醉月樓招牌前盤為年夜飯揭開序幕，瑤柱花膠響螺老雞湯加入水餃、松鼠桂花鮮黃花魚、瑤柱酥櫻花蝦米糕、中式甜品太極八寶芋奶飯為甜蜜句點。

香格里拉台北遠東國際大飯店上海醉月樓滬式經典外帶年菜套餐六人份售價13,888元(遠百獨家)。 圖／遠東百貨 提供

香格里拉 台南遠東國際大飯店鴻圖大展雙糕禮袋傳統過年過節的美食，總少不了噴香蘿蔔糕與口感甜蜜的甜糕，鹹甜兩款口味輪流在春節假期的餐桌上出現，不論作為正餐的一道菜或點心都很適合。香格里拉台南遠東國際大飯店推出的是櫻花蝦蘿蔔糕和紅豆核桃甜年糕雙糕組。

香格里拉台南遠東國際大飯店鴻圖大展雙糕禮袋、2入售價988元(遠百獨家)。 圖／遠東百貨 提供

正記美食 南京板鴨開運年菜1957年創立，深受台北老饕大推薦的「正記美食」，秉持著傳統製法的獨家特製滷味，因如實呈現古早味大受歡迎，此外店內還有多樣豐富中式美食，最適合喜愛傳統好滋味的長輩，這次帶來的年菜組合為櫻花蝦米糕、長壽豬首、紹興酒醉雞腿。

正記美食南京板鴨開運年菜售價1,780元。 圖／遠東百貨 提供

美味蔬食無負擔六福客棧蔬食佛跳牆這款特別為蔬食者準備的六福客棧蔬食佛跳牆，以健康食材熬煮清爽減少負擔，加入豐富菇類香氣誘人、湯頭甘甜，就算不是蔬食者也可以在大魚大肉之餘，換個清爽無負擔的口味。

六福客棧蔬食佛跳牆 售價799元。 圖／遠東百貨 提供

豐園 蔬菜羊肉鍋既然是春節圍爐，免不了準備一鍋熱騰騰的鍋品最應景，這款羊肉鍋精選多樣蔬菜，以白蘿蔔、紅蘿蔔、洋蔥、紅棗、海帶芽、枸杞、桂圓、當歸、川芎、桂枝、黃耆等熬製高湯而得名，更主打不添加味精、味素、人工化學香料、防腐劑，適合3至4人一同享用。

豐園蔬菜羊肉鍋每盒兩包入，售價1,380元。 圖／遠東百貨 提供

鳥來嬤 素食拌麵禮盒方便又美味的乾拌麵相當受到歡迎，可說是居家必備美食。這款結合全素食工廠生產拌醬包與關廟麵的鳥來嬤素食拌麵禮盒，是一款適合全素食實用的拌麵。

鳥來嬤素食拌麵禮盒分別有鳥來嬤綜合拌麵+黃金素肉燥禮盒議售價340元、特價309元；鳥來嬤綜合拌麵+椒麻素肉燥禮盒售價340元、特價309元。 圖／遠東百貨 提供

宅家零嘴嗑不停萌焙司 法式甜品曾獲得新北最佳伴手禮、世界四大美食獎之一全球純粹風味評鑑(A.A. Taste Awards)2019三星獎。千讚蝴蝶曲奇禮盒寓意好事成雙，內含香醇原味、濃情法芙娜巧克力二入18包售價420元。千讚禮盒暗空可可黑巧克力條，14條售價499元。

萌焙司法式甜品 14條售價499元。 圖／遠東百貨 提供

帥廚日記 麻辣牛肉乾過年閒暇時間無論親友聊天或是追劇時光，都少不了涮嘴的零嘴相伴。當中越嚼越香的牛肉乾或豬肉乾，都是春節必備零食之一。這款帥廚日記麻辣牛肉乾，透過私廚研發醬汁，主打香且麻，卻又不辣過頭，讓吃牛肉乾也有麻辣鍋的口感。

帥廚日記麻辣牛肉乾每包售價350元。 圖／遠東百貨 提供

年節年禮真滋味蟹大盜 繪文字韓梨禮盒春節拜訪親友，象徵平安的蘋果與多汁可口的水梨一向是熱門選擇，這款禮盒嚴選頂級韓國水梨，硬度與甜度都經過嚴格挑選，除了香甜多汁外，透過繪文字表達祝福，在春節更是應景。

蟹大盜繪文字韓梨禮盒9入裝售價2,680元。 圖／遠東百貨 提供

華泰王子大飯店 華泰鳳梨酥禮盒這款鳳梨酥使用鳳梨冬瓜醬搭配土鳳梨餡、日本柚子絲，「旺萊獅」手工金鑽鳳梨果乾與自製酥皮相輔相成，有如太陽的外型，表現出鳳梨與溫暖寶島的本質，作為伴手禮也象徵為對方帶來好運，如同太陽般明亮充滿希望。

華泰王子大飯店華泰鳳梨酥禮盒6入售價780元。 圖／遠東百貨 提供

金少爺 福祿壽花生糖禮盒金少爺西餅名產店在民國72年在宜蘭縣羅東鎮創立，但早在咸豐11年(民國前51年)祖上就開始製作糖蔥、黑糖糕、花生糖等，傳承古法及天然食材製作，打造好吃不黏牙的花生糖，成為遠近馳名的宜蘭特產。福祿壽禮盒內含原味20片、香Q4片、軟麻4片、軟海苔4片、三星蔥口味12片。

金少爺福祿壽花生糖禮盒售價600元。 圖／遠東百貨 提供

即日起～2021年2月16日持HAPPY GO卡購買春節專刊商品單筆滿1,200元以上，即可到兌換「100元美食餐飲抵用券」乙張。購買專刊商品兩件以上可享95折優惠(特定商品除外)

年節好禮可在全台遠東百貨選購遠百信義A13 02-77500888 分機8222遠百寶慶店 02-23816088 分機321板橋大遠百 02-77054205 分機8802板橋中山店 02-89525678 分機8275遠百桃園店 03-3359811 分機3302新竹大遠百 03-5233121 分機6502台中大遠百 04-37022168 分機3222遠百嘉義店 05-2365137 分機8222台南大遠百 06-2098999 分機6606高雄大遠百 07-9728888 分機6646遠百花蓮店03-8355588 分機860