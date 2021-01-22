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各店限量30盒！愛買量販門市1月23日開賣「鴻運版青花瓷醫療口罩」
特殊色、印花口罩是許多人在防疫期間守護健康又兼顧造型穿搭的必備配件，去年9月掀起第一波「花紋口罩」熱潮，愛買量販推出限量3,000盒的青花瓷印花口罩在開賣當日半小時內完售，因農曆春節即將來臨，台灣康匠再推出「青花瓷成人醫療口罩－開鴻運牛運亨通版」，以喜氣的紅色系搭配青花瓷印花，讓消費者應景過好年。
愛買量販1月23日起全台15家門市陸續開賣台灣康匠「青花瓷成人醫療口罩－開鴻運牛運亨通」版，有「嫣然」、「綻放」兩種花紋，每盒30片裝售價229元，每間分店共限量30盒、每人限購1盒，開賣時間依各店公告為準。
台灣康匠團隊在一次鶯歌老街欣賞古玩的過程中，被古董花瓶上的紋路所吸引，進而設計出青花瓷系列口罩商品，採用專利超定型PE材質安全鼻樑線，搭配無壓力6mm寬耳帶，久戴也舒適。
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