各店限量30盒！愛買量販門市1月23日開賣「鴻運版青花瓷醫療口罩」

特殊色、印花口罩是許多人在防疫期間守護健康又兼顧造型穿搭的必備配件，去年9月掀起第一波「花紋口罩」熱潮，愛買量販推出限量3,000盒的青花瓷印花口罩在開賣當日半小時內完售，因農曆春節即將來臨，台灣康匠再推出「青花瓷成人醫療口罩－開鴻運牛運亨通版」，以喜氣的紅色系搭配青花瓷印花，讓消費者應景過好年。

愛買量販1月23日起全台15家門市陸續開賣台灣康匠「青花瓷成人醫療口罩－開鴻運牛運亨通」版，有「嫣然」、「綻放」兩種花紋，每盒30片裝售價229元，每間分店共限量30盒、每人限購1盒，開賣時間依各店公告為準。