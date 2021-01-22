後疫時代 精品鐘表網路助攻 力拼商機突破點
2021才剛開展，疫情持續延燒，台灣多個大型活動相繼停辦，歐美、亞洲同樣叫苦連天。但困頓並非停滯的藉口，如何在限制中搜尋商機？萬國表（IWC）與雷達表（RADO）近日相繼透過網路發表，探索全新可能。
雷達選擇在官方網站中，以預錄形式邀請趨勢專家Li Edelkoort共同推出一款真我超薄系列高科技陶瓷Stillness特別版腕表。Li Edelkoort首先針對後疫情時代分享，認為「人們正在花時間去思考生活和工作的意義，考慮恬淡和簡約，以及其共通性和複雜性。」她並指出，「業界必須對此做出回應，轉向精簡設計並生產出負責任的產品。」
新款Stillness腕表正是以重複使用為基礎的新包裝表盒收納，表盒由再生塑膠製造，並可於旅行中使用，同時包裝中的說明書也改由QR code取代，表款的藍寶石水晶表面並帶有弧形白色磨砂效果，「在知悉時間的同時，又忘卻時間。」Li Edelkoort如此解釋。
萬國表IWC則透過社群網路服務網站Linkedin，以直播方式，由自家製表師、營運發展經理和表廠傳奇製表師Kurt Klaus，透過數位智慧眼鏡，讓人微距欣賞萬年曆機芯52610的巧奪天工；值得一提的是：這是高級鐘表品牌首次透過Linkedin平台直播，雖然總參加人數約1,153人（次），但瞄準Linkedin網站上的中高階跨國菁英人力為訴求、嘗試開拓新藍海，是高級鐘表的重要一步，後續值得觀察。
芝柏（Girard Perregaux）則在發表新作Laureato桂冠系列Absolute Wired腕表時宣布，將在官方網站中開啟電商功能，初步將針對英國與美國市場，提供27款腕表的銷售服務。全新限量Laureato桂冠系列Absolute Wired腕表的44毫米表殼，是由玻璃碳打造，堅固又輕盈，同時具啞光的特殊紋理。整只腕表將僅94公克，並搭載由419個零件組成的GP03300-1058自動上鏈機芯，第一個月內並將優先於芝柏官方網站中搶先獨賣，台幣訂價約54萬5,000元，限量88只。
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