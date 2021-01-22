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全家便利商店、哈根達斯再攜手！雪糕＋咖啡限量打造「雪融拿鐵」
全家便利商店Let’s Café連續2年與哈根達斯攜手合作，先前推出將雪糕加入巧克力飲的「巧雪可可」，掀起一股網路熱搜風潮，今年首次以Let’s Café經典拿鐵為基底，搭配哈根達斯比利時巧克力榛果雪糕，將香濃絲滑的雪糕加入熱拿鐵，隨著雪糕逐漸融化，濃醇巧克力榛果醬與鬆脆榛果粒交織，每一口都綻放出不同的漸層風味，打造出時尚奢華的「雪融拿鐵」，將於1月27日起限量開賣，原價160元、1月27日至2月23日特價99元，苦甜風味必成為今年最暖心的療癒飲品。
迎接牛年，全家便利商店推出哈根達斯福氣迎春牛優惠活動，1月27日至2月23日指定迷你杯、雪糕可享買2送1優惠，活動期間購買指定迷你杯、雪糕買2送1一組再加碼贈「哈根達斯新春福氣刮刮卡」，限量30,000張，張張有獎，送完為止。
同時看好打卡系甜點熱潮，全家便利商店1月27日起再加碼推出「卡士達冰淇淋蛋糕捲」，將卡士達冰淇淋與雞蛋布丁融合，淋上濃郁焦糖醬，口感香濃、好吃又好拍，售價65元。
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