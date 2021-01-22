法式花束讓告白零失敗！ Dior新推漫舞玫瑰親吻淡香水

擁有女性魅力與象徵愛情的Miss Dior，在情人節時刻推出全新「漫舞玫瑰親吻淡香水」，還獻上法式花舖幫你訂製專屬的情人節花束。想要趁著情人節來場浪漫的告白，用粉嫩花束傳遞濃濃愛意，讓你告白零失敗。

2020年熱銷的漫舞玫瑰淡香水，在2021年1月新推出「漫舞玫瑰親吻淡香水」，以攜帶方便的滾珠瓶身，戀愛運滿分不離身，格拉斯玫瑰與大馬士革玫瑰的迷人香氣與佛手柑、白麝香、廣藿香的互相衝擊，帶來了既新鮮又浪漫的花園氛圍感受。

情人節不能只有花束與香水，限量回歸的「花漾迪奧香體蜜粉」，以細緻粉質和輕盈珠光蜜粉，吸引粉絲收藏，主要香氣有義大利柑橘、大馬士革玫瑰、牡丹，在沐浴洗澡後使用於前胸、肩頸、手腕內側等部位，讓女人味盡情揮發，搭配著香水使用，可以讓妳出席聚會、睡覺都備感療癒。

「Miss Dior法式花舖」獻禮為西洋情人節氛圍加滿分，於指定櫃點購買任一Miss Dior香水100ml，與任一滾珠香水或身體系列即可享有情人節限定的玫瑰花束；逢假日時段，更可與花藝師現場搭配屬於自己的專屬愛意滿滿花束。

「Miss Dior法式花舖」活動櫃點：

1/22-1/24板橋大遠百

1/29-1/31台北新光三越A8館、台北新光三越南西店

2/2-2/8中壢SOGO百貨

2/5-2/7高雄漢神巨蛋

2/10-2/16台北京站迪奧美妍旗艦店

2/10-3/1南紡夢時代