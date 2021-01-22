走過100年！積家Reverso精裝大書 爬梳回憶

如何了解一個人、一個品牌、一件歷久彌新的經典設計？網路時代發達，資訊隨手可得，但印刷成冊的紙張卻能透過厚實的內容、大開本的尺寸，帶來令人再三回味的深刻體認。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）與精裝書出版社Assouline，為品牌經典的REVERSO系列推出同名大書「REVERSO」，為這個自1931年問世的系列，留下以書香傳世的里程碑。

問世於西元1931年的Reverso系列，以具有Art Deco裝飾藝術風格的長方形表殼與可翻轉式結構為特色；最初設計是為了當時上流社會熱愛的馬術活動，可翻轉的表殼將可保護表面不受激烈的馬術活動而撞擊、毀損，而書籍內容則邀請到記者與鐘表專家Nicholas Foulkes執筆，Nicholas Foulkes對於上流社會、品味、鐘表、藝術多所涉獵，著作內容遍及歐洲名媛兼珠寶設計師Ira von Fürstenberg、法國表現主義畫家Bernard Buffet，以及高級鐘表。

在這本厚達200頁的讀本中，共蒐羅了約150幅的攝影與插畫視覺，內容嘗試追溯Reverso腕表過去的歷史演變，書中再分享十多位表款擁有者的故事，以及特殊訂製對他們帶來的別具意義。負責出版的Assouline出版社是由Prosper和Martine Assouline夫婦創辦，過去26年共建立了六大書系、超過1,500多本藝術、美學、精品、生活品味的書籍。