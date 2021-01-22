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保樂力加限量禮盒 五福齊來迎新春

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
皇家禮炮21年威士忌鴻運雙龍限定版禮盒，建議售價3,060元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮21年威士忌鴻運雙龍限定版禮盒，建議售價3,060元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

充滿朝氣的牛年即將到來，身為全球領導性酒商之一的保樂力加集團喊出「五福齊來」口號，集合旗下5個品牌推出7款喜氣精緻的限量新

年禮盒，希望透過內外兼具的新年醴讚，與消費者一同迎接「牛來運轉」的2021年。

皇家禮炮21年

頂級蘇格蘭調和威士忌皇家禮炮，今年推出「皇家禮炮21年威士忌鴻運雙龍限定版禮盒」，以東方象徵吉祥的雙龍，搭配代表喜氣與祝福的紅色設計，展現王者氣勢。榮獲2019 ISC國際烈酒競賽雙金獎的皇家禮炮21年，由多種至少熟成21年以上的單一麥芽威士忌與穀類威士忌調配而成，厚實口感中帶有果香甜味，在入口的瞬間，濃郁的核果香、花香與煙燻香，結合成迷人而均衡的氣味。

百齡罈17年

極具巧思的「百齡罈17年新年祈願禮盒」，特別與台灣品牌《春池玻璃》及多方位創意人馬賽Kyo聯手設計獨一無二的「祈願天燈杯」。杯款採用天燈的多角造型，並透過金色的「順」字，祈願新的一年平順如願。

連續10年榮獲國際威士忌競賽金獎肯定的百齡罈17年，洋溢香草的清甜、橡木的清香與淡淡的煙燻味，口感蘊含濃郁的蜂蜜香甜氣息，伴著一絲橡木和甘草的芳香。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

格蘭利威13年、18年

獨獻台灣的格蘭利威 13 年純正雪莉桶，以100%西班牙Oloroso珍稀雪莉桶熟成，充滿馥郁的蜂蜜、果乾、黑巧克力等氣息，首度報名ISC國際烈酒競賽即獲金獎肯定。這款全球唯一、僅獻台灣的限量禮盒，採用繽紛多彩的現代圖騰作爲禮盒包裝，搭配兩只精工打造的浮雕河谷杯，品飲時可以一邊欣賞杯底立體雕琢的利威河谷陵線，饒富趣味。

老饕最愛、榮獲30面國際烈酒金牌殊榮的格蘭利威18年，也採用充滿現代感的亮麗線條，具體勾勒出酒液中的多層次小蒼蘭、牡丹、橘子等花果香，並搭配兩只精工打造的浮雕河谷杯。格蘭利威18年採用三桶熟成工法，揉合美國波本桶的熱帶果香與雪莉桶辛香，精準呈現出濃郁的蜂蜜味，與絲絨般的獨特口感。

亞伯樂12年：

連續8年榮獲國際烈酒競賽金牌的亞伯樂，獻上由首席調酒師將西班牙Oloroso雪莉桶與美國橡木桶酒液勾兌而成的12年酒款。亞伯樂堅持手工慢作及臻至完美的雙桶勾兌工藝，造就它豐富而平衡的口感，醇厚圓潤的風味，連行家都傾心。亞伯樂今年以木質調色禮盒，搭配一只精緻渲香杯；希望收到這份酒禮的每一個人，都因此成為「懂生活的伯樂」。

馬爹利藍淬燕QUAVO限量禮盒、藍帶PIERRE限量版：

頂級干邑品牌馬爹利一向勇於創新，今年更推出令人耳目一新的限量酒禮。藍淬燕QUAVO限量禮盒是首款支援AR、且酒瓶具NFC（近距離無線通訊）機制的酒禮。包裝由美國饒舌歌手Quavo操刀設計，刻意將馬爹利標誌結合嘻哈文化，彰顯藍淬燕打破框架、將VSOP干邑放入美國肯塔基波本橡木桶中熟成的大膽處理。消費者用智慧手機掃描禮盒上的圖案後，便會啟動連結，跳入眼前的AR畫面，將解構馬爹利藍淬燕釀造工藝背後的細節，以及馬爹利與Quavo的合作關係。

藍帶PIERRE限量版則與裝置藝術家Pierre Marie合作，將古老工藝與現代視覺符號融合，重新詮釋馬爹利經典酒款藍帶。藝術家提出搭配一首特別創作的詩歌——《葡萄藤蔓與橡樹》，交纏的枝葉和嫩芽染上濃郁的紅金兩色，令人聯想到葡萄樹與橡木之間的「纏綿繾綣」，凸顯出干邑白蘭地的起源。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

馬爹利藍淬燕 QUAVO限量禮盒，建議售價1,800元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
馬爹利藍淬燕 QUAVO限量禮盒，建議售價1,800元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
亞伯樂12年單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1,449元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
亞伯樂12年單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1,449元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威18年單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價2,688元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威18年單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價2,688元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威13年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1,550元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威13年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1,550元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百齡罈17年祈願新年禮盒，建議售價1,599元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百齡罈17年祈願新年禮盒，建議售價1,599元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
馬爹利藍帶PIERRE限量版，建議售價4,350元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
馬爹利藍帶PIERRE限量版，建議售價4,350元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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