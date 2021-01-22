快訊

疫情衝擊 長庚醫院年終獎金5個月+5000元紅包

台積休息、鴻海接棒一度衝達121.5元 盤中創41個月新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帝仕德春酒禮盒 極致品味獨獻台灣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
仕高利達12年蘇格蘭威士忌新年禮盒，建議售價790元。圖／帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
仕高利達12年蘇格蘭威士忌新年禮盒，建議售價790元。圖／帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

南非第一大、同時也是全球領導性酒業集團英商帝仕德，今年春節推出多款重量級春酒禮盒，包括以勇於突破為品牌核心精神的仕高利達，透過氣宇不凡的寶光藍包裝，獻上仕高利達12年蘇格蘭威士忌禮盒；而堅持手工、只採用蘇格蘭高地區原生大麥的單一麥芽威士忌品牌汀士頓（Deanston），則是推出獨獻台灣的重雪莉桶12年與1785傳承雪莉桶新年禮盒。

仕高利達12年蘇格蘭威士忌禮盒，選用蘇格蘭引以為傲的「生命之水」，釀製成頂級威士忌原酒，並在橡木桶中陳年12年以上，最後經由資深首席釀酒團隊以完美比例調配，口感醇厚滑順、花果風味微甜繚繞。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

開瓶後的香味濃郁而芬芳，洋溢雪莉桶、橙香、肉豆蔻、糖煮果味及焦糖蘋果香氣。入口後產生濃郁滑順的堅果及奶油口感，伴隨著絲綢般的黑色漿果、白胡椒及甜橡木桶風味，醇厚的餘韻，輕柔的辛香繚繞，將展現仕高利達調和工藝的極致品味。

而獨獻台灣老饕的汀士頓重雪莉桶12年禮盒，則以玫瑰金包裝搭配汀士頓12年酒瓶造型，酒體輕盈，口感清新，飽滿的果香與奶油太妃糖味道完美交融，充分表現出令台灣人驚豔的蜜餞與烏梅風味，是一款汀士頓酒廠的代表作。

汀士頓1785傳承雪莉桶則是又一款為台灣量身打造的酒款，在雪莉桶濃厚香氣中，充斥著熱帶果乾、奶油太妃糖及巧克力的香氣，並散發獨特蜂蜜氣息，創造出獨特細膩甜美的風味。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

汀士頓重雪莉桶12年單一麥芽蘇格蘭威士忌新年禮盒，建議售價1,200元。圖／帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
汀士頓重雪莉桶12年單一麥芽蘇格蘭威士忌新年禮盒，建議售價1,200元。圖／帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 品牌 台灣人

延伸閱讀

麥卡倫雙雪莉桶 闔家團圓的餐桌酒

化解尷尬癌 四大品牌調和威士忌隨你挑

獨立裝瓶之王BB&R精選 2021年貝瑞萃選雪莉桶禮盒上市

快來找自己的出生年份！ 塔木嶺年份威士忌禮盒

相關新聞

形象導師14問答 冬季三寶怎麼挑最得體

大衣、圍巾與帽子如何挑選與穿搭？alive邀請形象管理顧問陳麗卿，傳授冬天商務穿搭術，解答關於3件單品、14個你好奇的疑問。

好想兔五週年快閃店開幕 立委賴品妤、上班不要看呱吉搶先帶逛

聯合數位文創旗下商店品牌「有點市」與全台最大插畫、角色、IP周邊商城「Fandora」，攜手於松山文創園區打造全台第一間以台灣原創者為主體的複合式「角色旗艦店」，在這裡除了可以買到各類兼具可愛外貌、內在實用的原創角色商品外，「角色旗艦店」還特別打造「專屬快閃空間」，整年度不斷與創作者們合作推出好拍、好玩又好買的快閃活動。今日開幕活動特別邀請新北市第十二選區立法委員賴品妤、上班不要看呱吉兼台北市議員邱威傑搶先帶逛，眾多台灣創作IP的可愛週邊，更讓賴立委驚呼：「好想全部帶回家！」

2021年菜推薦、網購夯什麼？udn買東西「數據」教你外帶年菜不踩雷

華人重視倫理親情，農曆年習俗回家鄉過年團圓，避免網購年菜踩雷影響團聚心情，udn買東西購物中心 特別統整近一個月年菜關鍵字搜尋熱度，以實際消費者「想要」、「需求」的搜索結果，用數據展現，來推薦2021年最夯的年菜清單。

保樂力加限量禮盒 五福齊來迎新春

充滿朝氣的牛年即將到來，身為全球領導性酒商之一的保樂力加集團喊出「五福齊來」口號，集合旗下5個品牌推出7款喜氣精緻的限量...

帝仕德春酒禮盒 極致品味獨獻台灣

南非第一大、同時也是全球領導性酒業集團英商帝仕德，今年春節推出多款重量級春酒禮盒，包括以勇於突破為品牌核心精神的仕高利達...

蘇格登 牛轉新運 五行開運禮盒藏祝福

2020年鼠年漸漸進入尾聲，2021牛年即將到來，蘇格登單一麥芽威士忌特別發行新春五行開運禮盒，以東方講究萬物循環與平衡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。