帝仕德春酒禮盒 極致品味獨獻台灣

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

南非第一大、同時也是全球領導性酒業集團英商帝仕德，今年春節推出多款重量級春酒禮盒，包括以勇於突破為品牌核心精神的仕高利達，透過氣宇不凡的寶光藍包裝，獻上仕高利達12年蘇格蘭威士忌禮盒；而堅持手工、只採用蘇格蘭高地區原生大麥的單一麥芽威士忌品牌汀士頓（Deanston），則是推出獨獻台灣的重雪莉桶12年與1785傳承雪莉桶新年禮盒。

仕高利達12年蘇格蘭威士忌禮盒，選用蘇格蘭引以為傲的「生命之水」，釀製成頂級威士忌原酒，並在橡木桶中陳年12年以上，最後經由資深首席釀酒團隊以完美比例調配，口感醇厚滑順、花果風味微甜繚繞。

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※飲酒過量，害人害己。

開瓶後的香味濃郁而芬芳，洋溢雪莉桶、橙香、肉豆蔻、糖煮果味及焦糖蘋果香氣。入口後產生濃郁滑順的堅果及奶油口感，伴隨著絲綢般的黑色漿果、白胡椒及甜橡木桶風味，醇厚的餘韻，輕柔的辛香繚繞，將展現仕高利達調和工藝的極致品味。

而獨獻台灣老饕的汀士頓重雪莉桶12年禮盒，則以玫瑰金包裝搭配汀士頓12年酒瓶造型，酒體輕盈，口感清新，飽滿的果香與奶油太妃糖味道完美交融，充分表現出令台灣人驚豔的蜜餞與烏梅風味，是一款汀士頓酒廠的代表作。

汀士頓1785傳承雪莉桶則是又一款為台灣量身打造的酒款，在雪莉桶濃厚香氣中，充斥著熱帶果乾、奶油太妃糖及巧克力的香氣，並散發獨特蜂蜜氣息，創造出獨特細膩甜美的風味。

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