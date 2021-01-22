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蘇格登 牛轉新運 五行開運禮盒藏祝福

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
蘇格登單一麥芽威士忌「五行杯」禮盒，是今年的限量活動贈禮。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登單一麥芽威士忌「五行杯」禮盒，是今年的限量活動贈禮。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2020年鼠年漸漸進入尾聲，2021牛年即將到來，蘇格登單一麥芽威士忌特別發行新春五行開運禮盒，以東方講究萬物循環與平衡的「五行」為底蘊，將「金、木、水、火、土」的美好涵義，帶入送禮之意，祝福大家「牛」轉新運。

事實上，蘇格登追求完美平衡口感的理念，與《易經》中的「五行」觀念不謀而合。蘇格登始終堅持唯有透過如五行般缺一不可的傳統精湛工法，採用透過土壤滋養的大麥及品牌獨享的「天地之水」，加上環環相扣的蘊釀工序，再經過長時間發酵、緩慢蒸餾，才能曠時熟成至精準比例調和與裝瓶，成就平衡風味的完美酒液。一如《易經》中由「金、木、水、火、土」元素交織而成的「五行」，將廣闊無垠的萬物融匯合一，凝練成相互協調的和諧原則。

因此蘇格登今年的新年禮盒，以東方講究萬物循環與平衡的「五行」為底蘊，精選出三支蘇格登酒款，運以五行的美好寓意。

「蘇格登12年單一麥芽威士忌」體現「水帶財」，得天獨厚的「天地之水」造就甜味明顯、充滿濃郁果乾香氣的酒款，讓「財運」如水般源源不絕。

「蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版」意味「火招運」，獨創的「三桶新工藝」熟成，純粹的雪莉風味自帶火紅琥珀色澤，讓好運氣如同火焰般大發大旺。

「蘇格登15年單一麥芽威士忌」代表「金致富」，擁有首席優雅之作的美名，富蘊滿滿的花果香氣，溫潤的香氣在瓶中綻放出如黃金般的璀璨光芒，宛如年終對此年豐碩成果的完整祝福。

除了酒款的祝福之意，這些代表「發財」、「好運」、「富貴」的吉祥祝詞，也刻劃於禮盒中的威士忌杯底座，讓品酩者在每次品鑑後，再次感受濃厚的新年祝福。

此外，蘇格登更別具巧思地製作「五行杯」禮盒，作為限量活動贈禮，將「水帶財」、「火招運」、「金致富」、「土聚寶」及「木逢春」納入於五角形的禮盒中。期望圓滿的五行開運，能為新的一年帶來更多好運與美好祝福。欲知限量活動贈禮詳情，請關注蘇格登官方粉絲頁。

蘇格登12年單一麥芽威士忌禮盒，建議售價1,380元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登12年單一麥芽威士忌禮盒，建議售價1,380元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登15年單一麥芽威士忌禮盒，建議售價2,080元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登15年單一麥芽威士忌禮盒，建議售價2,080元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登12年單一麥芽威士忌禮盒醇雪莉版，建議售價1,430元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登12年單一麥芽威士忌禮盒醇雪莉版，建議售價1,430元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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