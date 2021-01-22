聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時16天2杯88折！「伊莉莎白紅茶書房」進駐三重

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
伊莉莎白紅茶書房以浮誇的品名與裝潢風格為特色。圖／伊莉莎白紅茶書房提供
伊莉莎白紅茶書房以浮誇的品名與裝潢風格為特色。圖／伊莉莎白紅茶書房提供

近期在網路上掀起一波打卡風潮的全新手搖飲「伊莉莎白紅茶書房」，繼開設內湖、寧夏夜市門市之後，將於1月24日再度進駐三重，開設旗下的3號門市。為慶祝新店開幕，將連續16天推出「任2杯88折」的優惠活動，讓民眾輕鬆嘗鮮。

伊莉莎白紅茶書房自內湖起家，設計上主打英國皇室風格，許多品項名稱、細節也帶有浮誇的宮廷感。除了「皇宮書房裡喝紅茶」的純紅茶系列之外，還有添加初鹿鮮乳的「女王喝拿鐵去旅行」，以及「宮廷絲絨生乳」、「紅茶香檳」等多種系列飲品。

此次新開幕的三重重新店，位於重新路三段，除了原本的選擇之外，也會同步推出2款全新飲品。「世界紅茶之王」使用了日月潭手摘18號紅玉，茶湯水色豔紅，入喉有著前微澀、後回甘的夏茶特質，適合以「無糖」狀態品嚐天然的香氣與甜味，每杯50元起。另一款「勝利女神皇家騎士」，則是將莊園茶葉搭配柑橘果片，為茶湯增添橙紅色澤，帶有橙香、柚花香氣與淡雅果香，每杯30元起。

為慶祝新店開幕，三重重新店自1月24日至2月8日期間，連續16天推出「任2杯享88折」的優惠，愛喝飲料的民眾可以把握機會。

伊莉莎白紅茶書房即將進駐三重，開設第3間門市。圖／伊莉莎白紅茶書房提供
伊莉莎白紅茶書房即將進駐三重，開設第3間門市。圖／伊莉莎白紅茶書房提供

女王 茶葉

延伸閱讀

影／新店警破獲詐騙集團！提供人頭住宿 不法獲利5千萬

MUJI無印良品賣坪林包種茶 新店門市成北部首間聯連市

迷客夏「黑糖珍珠鮮奶」被爆含茶！孩子癲癇大發作 業者回應了

價格限制想象？北市五大熱門點閱社區 四個是國宅

相關新聞

限時16天2杯88折！「伊莉莎白紅茶書房」進駐三重

近期在網路上掀起一波打卡風潮的全新手搖飲「伊莉莎白紅茶書房」，繼開設內湖、寧夏夜市門市之後，將於1月24日再度進駐三重，...

全聯「黃金年貨日」限時7天 新年福利熊點換購必收藏

除了史上最強雙頭獎福袋，全聯福利中心再宣布自1月22日起至2月25日推出「福利熊陪您過新年」春節活動，為期35天省錢開跑...

吳謹言美得像西洋畫作中的田園少女 趙麗穎拎DIOR顯纖瘦

有別於運用紅色、牛的形貌為設計靈感，DIOR新春系列以迪奧先生鍾愛的花園為靈感，打造繁花盛開的淡雅景象，呼應創意總監Ma...

台中新光三越拚了！新春福袋送68萬元鑽戒

新春吉祥袋好運，中部百貨公司新春福袋陸續公布，台中新光三越今年大年初一的新春福袋，以「牛轉好運花開富來」為主題，由台灣知...

億萬網紅小小孩最愛BURBERRY童裝 迷你英倫風超可愛

最戲劇化的億萬網紅金卡戴珊（Kim Kardashian）一家人的動態，總是引人注目，她的女兒們時常手拎精品包款，搭襯的...

2～4人同行7折起！築間「黑毛和牛一頭切り」進駐三重

築間餐飲集團旗下最新品牌「黑毛和牛一頭切り」，自即日起正式於三重開幕。店內以整頭購入的日本和牛為主角，搭配不同的肉品、食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。