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限時16天2杯88折！「伊莉莎白紅茶書房」進駐三重
近期在網路上掀起一波打卡風潮的全新手搖飲「伊莉莎白紅茶書房」，繼開設內湖、寧夏夜市門市之後，將於1月24日再度進駐三重，開設旗下的3號門市。為慶祝新店開幕，將連續16天推出「任2杯88折」的優惠活動，讓民眾輕鬆嘗鮮。
伊莉莎白紅茶書房自內湖起家，設計上主打英國皇室風格，許多品項名稱、細節也帶有浮誇的宮廷感。除了「皇宮書房裡喝紅茶」的純紅茶系列之外，還有添加初鹿鮮乳的「女王喝拿鐵去旅行」，以及「宮廷絲絨生乳」、「紅茶香檳」等多種系列飲品。
此次新開幕的三重重新店，位於重新路三段，除了原本的選擇之外，也會同步推出2款全新飲品。「世界紅茶之王」使用了日月潭手摘18號紅玉，茶湯水色豔紅，入喉有著前微澀、後回甘的夏茶特質，適合以「無糖」狀態品嚐天然的香氣與甜味，每杯50元起。另一款「勝利女神皇家騎士」，則是將莊園茶葉搭配柑橘果片，為茶湯增添橙紅色澤，帶有橙香、柚花香氣與淡雅果香，每杯30元起。
為慶祝新店開幕，三重重新店自1月24日至2月8日期間，連續16天推出「任2杯享88折」的優惠，愛喝飲料的民眾可以把握機會。
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