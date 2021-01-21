全聯「黃金年貨日」限時7天 新年福利熊點換購必收藏

除了史上最強雙頭獎福袋，全聯福利中心再宣布自1月22日起至2月25日推出「福利熊陪您過新年」春節活動，為期35天省錢開跑，整合線上線下資源推出9大主題活動、約6,000項商品促銷回饋，不論是年前的掃除用品、除夕的團圓食材，還是年節送禮的禮盒、過年聚會的零食點心等，在全聯一次輕鬆購足。精打細算的消費者，更不能錯過限時7天（1月30日至31日、2月6日至10日）的「黃金年貨日」，使用PX Pay儲值金支付單日單卡每滿1,000元直接送800福利點。

疫情加上年前大掃除需求，全聯特別推出200項以上大掃除用品全聯價5.9折起優惠，活動期間每週五六日（1月22日至1月24日、1月29日至1月31日），購買大掃除用品每滿1,000元再現折100元，若與黃金年貨日的8%回饋搭配，等於滿額最高16.3%回饋。過年團聚或是拜訪親友，伴手禮不可少，今年全聯共推出超過300款年貨大街商品，全聯價8折起，特別推薦以大包裝或多組合裝為主的商品，讓全家人一起享用；門市同步準備了超過200款年節禮盒，以休閒餅乾、桶裝堅果、保健營養品或酒禮盒居多，挑戰市場超低價。

針對過年辦桌料理美食，全聯主推「急凍鮮物」系列，透過-30°C至-60°C的急速低溫冷凍技術將生鮮商品鎖在最新鮮的時刻，2020年銷售金額破5億，目前推出台東關山好欣豬系列、元氣桂丁雞湯煲等超過10款的選擇，2月1日至2月11日特別推出合購優惠，日本干貝+半殼鮑魚單盒，原價438元，合購價399元。而美味堂也因應過年推出限定聯名新品，1月22日至2月25日獨家限定販售的「美味堂 × 錦霞樓」聯名新品，首次攜手台南最具名氣的錦霞樓（阿霞飯店二代店）推出4款聯名經典台式年菜，包含「干貝櫻花蝦米糕」、「珠貝海鮮羹」、主廚隱藏版菜單「酸菜四寶豬肚湯」，還有「錦霞經典甜湯」，售價129元至249元，饕客最愛的手路菜，在家就能方便吃。