聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳謹言美得像西洋畫作中的田園少女 趙麗穎拎DIOR顯纖瘦

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
趙麗穎和吳謹言選穿DIOR早春系列中的春節特別款式。圖／取自微博
趙麗穎和吳謹言選穿DIOR早春系列中的春節特別款式。圖／取自微博

有別於運用紅色、牛的形貌為設計靈感，DIOR新春系列以迪奧先生鍾愛的花園為靈感，打造繁花盛開的淡雅景象，呼應創意總監Maria Grazia Chiuri以義大利普利亞田園景致為靈感的設計篇章，將扶桑花（Hibiscus）的圖像用在時裝與包款上，吳謹言、趙麗穎都以春節特別系列穿出超纖瘦的視覺感。

宛如田園少女的吳謹言穿著直身剪裁的短袖橙色上衣，點綴了麥穗元素，相當夢幻，搭配白色長褲，散發雅致春日的氣息，她手上拿著經典Lady D-Lite包款，展現扶桑花系列的奢華氛圍，金屬掛飾的DIOR字樣，則和包身的女性化風格形成對比，附可拆卸的皮革肩帶，可手提、肩背或斜背。

趙麗穎身上的Dior Hibiscus毛線衫則是重點時裝單品，她搭配的Dior Book Tote輕便袋是近幾季超熱賣的包款，以扶桑花主題圖案刺繡搭配金屬線，精緻細膩；而她腳上的Dior Granville麻底帆布鞋，則是以迪奧先生的莊園為名，同樣以刺繡和金屬線裝飾，鞋面上的Christian Dior標誌，搭配手工藝編織的繩索鞋底，是最具鄉間風情的代表單品。

趙麗穎詮釋橙色科技羊絨Dior Hibiscus毛線衫96,000元。圖／取自微博
趙麗穎詮釋橙色科技羊絨Dior Hibiscus毛線衫96,000元。圖／取自微博
小尺寸Dior Book Tote輕便袋，10萬5,000元。圖／取自DIOR官網
小尺寸Dior Book Tote輕便袋，10萬5,000元。圖／取自DIOR官網
吳謹言穿橙色Dior Hibiscus上衣10萬5,000元，手拎中型尺寸Lady D-Lite手袋15萬5,000元。圖／取自微博
吳謹言穿橙色Dior Hibiscus上衣10萬5,000元，手拎中型尺寸Lady D-Lite手袋15萬5,000元。圖／取自微博
吳謹言穿橙色Dior Hibiscus上衣10萬5,000元，手拎中型尺寸Lady D-Lite手袋15萬5,000元。圖／取自微博
吳謹言穿橙色Dior Hibiscus上衣10萬5,000元，手拎中型尺寸Lady D-Lite手袋15萬5,000元。圖／取自微博
趙麗穎詮釋橙色科技羊絨Dior Hibiscus毛線衫96,000元、Dior Granville麻底帆布鞋26,000元。圖／取自微博
趙麗穎詮釋橙色科技羊絨Dior Hibiscus毛線衫96,000元、Dior Granville麻底帆布鞋26,000元。圖／取自微博
中型尺寸Lady D-Lite手袋15萬5,000元。圖／取自DIOR官網
中型尺寸Lady D-Lite手袋15萬5,000元。圖／取自DIOR官網

Dior

延伸閱讀

趙麗穎、趙露思、關曉彤齊穿「低胸紗裙」演繹清純性感，像是童話中走出的公主

趙麗穎、王一博15秒浪漫「花瓣吻」 嬌喊：以身相許！

趙麗穎把愛意畫在王一博臉上 網友笑喊：果然是女俠！

趙麗穎躺胸口超過3秒 王一博喊「娘子」網23億人暴動

相關新聞

陳時中、北市府都點名！唐吉訶德限進場250人 卻仍見排隊人龍

日本知名連鎖平價賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」的台灣首店「DON DON DONKI西門店」日前開幕以來，眾多嘗鮮民眾漏夜搶...

全聯「黃金年貨日」限時7天 新年福利熊點換購必收藏

除了史上最強雙頭獎福袋，全聯福利中心再宣布自1月22日起至2月25日推出「福利熊陪您過新年」春節活動，為期35天省錢開跑...

吳謹言美得像西洋畫作中的田園少女 趙麗穎拎DIOR顯纖瘦

有別於運用紅色、牛的形貌為設計靈感，DIOR新春系列以迪奧先生鍾愛的花園為靈感，打造繁花盛開的淡雅景象，呼應創意總監Ma...

台中新光三越拚了！新春福袋送68萬元鑽戒

新春吉祥袋好運，中部百貨公司新春福袋陸續公布，台中新光三越今年大年初一的新春福袋，以「牛轉好運花開富來」為主題，由台灣知...

億萬網紅小小孩最愛BURBERRY童裝 迷你英倫風超可愛

最戲劇化的億萬網紅金卡戴珊（Kim Kardashian）一家人的動態，總是引人注目，她的女兒們時常手拎精品包款，搭襯的...

2～4人同行7折起！築間「黑毛和牛一頭切り」進駐三重

築間餐飲集團旗下最新品牌「黑毛和牛一頭切り」，自即日起正式於三重開幕。店內以整頭購入的日本和牛為主角，搭配不同的肉品、食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。