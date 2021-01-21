吳謹言美得像西洋畫作中的田園少女 趙麗穎拎DIOR顯纖瘦

有別於運用紅色、牛的形貌為設計靈感，DIOR新春系列以迪奧先生鍾愛的花園為靈感，打造繁花盛開的淡雅景象，呼應創意總監Maria Grazia Chiuri以義大利普利亞田園景致為靈感的設計篇章，將扶桑花（Hibiscus）的圖像用在時裝與包款上，吳謹言、趙麗穎都以春節特別系列穿出超纖瘦的視覺感。

宛如田園少女的吳謹言穿著直身剪裁的短袖橙色上衣，點綴了麥穗元素，相當夢幻，搭配白色長褲，散發雅致春日的氣息，她手上拿著經典Lady D-Lite包款，展現扶桑花系列的奢華氛圍，金屬掛飾的DIOR字樣，則和包身的女性化風格形成對比，附可拆卸的皮革肩帶，可手提、肩背或斜背。