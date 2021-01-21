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億萬網紅小小孩最愛BURBERRY童裝 迷你英倫風超可愛　

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Cardi B女兒穿著BURBERRY。圖／取自IG
Cardi B女兒穿著BURBERRY。圖／取自IG

最戲劇化的億萬網紅金卡戴珊（Kim Kardashian）一家人的動態，總是引人注目，她的女兒們時常手拎精品包款，搭襯的服裝自然也是富貴滿屋，這一家孩子們似乎獨鍾BURBERRY童裝，連三妹科勒卡戴珊（Khloé Kardashian）的女兒也和表姊同走英倫風路線。

雖然在今年年初，金卡戴珊與肯伊威斯特（Kanye West）傳出離婚訊息，但卡戴珊家族仍照常曬娃，家中孩子們的穿搭也成為話題，女兒Chicago和科勒卡戴珊的女兒True，即曾以BURBERRY作為姐妹裝。而BURBERRY經典風衣的縮小版，則有Cardi B的女兒Kulture詮釋，延續大人的Gabardine布料風衣、標誌格紋打造高辨識度，再追溯往昔，貝克和家族更是BURBERRY愛好者，羅密歐也曾擔綱品牌廣告形象代言。

除了卡戴珊家族，超模Irina Shayk和女兒Lea也同穿母女裝去公園玩耍。由微風精品babyMADISON引進的BURBERRY童裝日前上市最新款式，更於微風南山B1設置BURBERRY童裝專門店，銷售風衣、襯衫、洋裝、睡袋到嬰兒包屁衣禮盒等，也包括小朋友的時髦配件。

BURBERRY百褶裙洋裝，10,200元。圖／微風精品提供
BURBERRY百褶裙洋裝，10,200元。圖／微風精品提供
BURBERRY包屁衣套組，8,400元。圖／微風精品提供
BURBERRY包屁衣套組，8,400元。圖／微風精品提供
BURBERRY 2020秋冬童裝形象圖延續「記憶鏡界」主題，以鏡面反射呈現張力及未來感。圖／微風精品提供
BURBERRY 2020秋冬童裝形象圖延續「記憶鏡界」主題，以鏡面反射呈現張力及未來感。圖／微風精品提供
網紅和超模二代都以BURBERRY的英倫風穿搭。圖／取自hollywoodpipeline.com、IG
網紅和超模二代都以BURBERRY的英倫風穿搭。圖／取自hollywoodpipeline.com、IG
科勒卡戴珊女兒True身穿BURBERRY童裝。圖／取自IG
科勒卡戴珊女兒True身穿BURBERRY童裝。圖／取自IG
Irina Shayk和女兒Lea一起穿BURBERRY母女裝。圖／取自hollywoodpipeline.com
Irina Shayk和女兒Lea一起穿BURBERRY母女裝。圖／取自hollywoodpipeline.com
科勒卡戴珊女兒True身穿BURBERRY童裝。圖／取自IG
科勒卡戴珊女兒True身穿BURBERRY童裝。圖／取自IG
BURBERRY黑色經典雙排釦風衣，32,900元。圖／微風精品提供
BURBERRY黑色經典雙排釦風衣，32,900元。圖／微風精品提供
科勒卡戴珊女兒True身穿BURBERRY童裝。圖／取自IG
科勒卡戴珊女兒True身穿BURBERRY童裝。圖／取自IG
Cardi B和女兒Kulture的mini-me時尚。圖／取自IG
Cardi B和女兒Kulture的mini-me時尚。圖／取自IG
金卡戴珊的女兒Chicago和科勒卡戴珊女兒True都身穿BURBERRY童裝。圖／取自IG
金卡戴珊的女兒Chicago和科勒卡戴珊女兒True都身穿BURBERRY童裝。圖／取自IG

微風南山 網紅

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