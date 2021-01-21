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億萬網紅小小孩最愛BURBERRY童裝 迷你英倫風超可愛
最戲劇化的億萬網紅金卡戴珊（Kim Kardashian）一家人的動態，總是引人注目，她的女兒們時常手拎精品包款，搭襯的服裝自然也是富貴滿屋，這一家孩子們似乎獨鍾BURBERRY童裝，連三妹科勒卡戴珊（Khloé Kardashian）的女兒也和表姊同走英倫風路線。
雖然在今年年初，金卡戴珊與肯伊威斯特（Kanye West）傳出離婚訊息，但卡戴珊家族仍照常曬娃，家中孩子們的穿搭也成為話題，女兒Chicago和科勒卡戴珊的女兒True，即曾以BURBERRY作為姐妹裝。而BURBERRY經典風衣的縮小版，則有Cardi B的女兒Kulture詮釋，延續大人的Gabardine布料風衣、標誌格紋打造高辨識度，再追溯往昔，貝克和家族更是BURBERRY愛好者，羅密歐也曾擔綱品牌廣告形象代言。
除了卡戴珊家族，超模Irina Shayk和女兒Lea也同穿母女裝去公園玩耍。由微風精品babyMADISON引進的BURBERRY童裝日前上市最新款式，更於微風南山B1設置BURBERRY童裝專門店，銷售風衣、襯衫、洋裝、睡袋到嬰兒包屁衣禮盒等，也包括小朋友的時髦配件。
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