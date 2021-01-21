億萬網紅小小孩最愛BURBERRY童裝 迷你英倫風超可愛　

最戲劇化的億萬網紅金卡戴珊（Kim Kardashian）一家人的動態，總是引人注目，她的女兒們時常手拎精品包款，搭襯的服裝自然也是富貴滿屋，這一家孩子們似乎獨鍾BURBERRY童裝，連三妹科勒卡戴珊（Khloé Kardashian）的女兒也和表姊同走英倫風路線。

雖然在今年年初，金卡戴珊與肯伊威斯特（Kanye West）傳出離婚訊息，但卡戴珊家族仍照常曬娃，家中孩子們的穿搭也成為話題，女兒Chicago和科勒卡戴珊的女兒True，即曾以BURBERRY作為姐妹裝。而BURBERRY經典風衣的縮小版，則有Cardi B的女兒Kulture詮釋，延續大人的Gabardine布料風衣、標誌格紋打造高辨識度，再追溯往昔，貝克和家族更是BURBERRY愛好者，羅密歐也曾擔綱品牌廣告形象代言。