2～4人同行7折起！築間「黑毛和牛一頭切り」進駐三重

築間餐飲集團旗下最新品牌「黑毛和牛一頭切り」，自即日起正式於三重開幕。店內以整頭購入的日本和牛為主角，搭配不同的肉品、食材，推出4款不同的套餐方案，每款共有14～17道料理，最低780元起。為慶祝新店開幕，即日起至1月28日期間，還可享2人同行9折、3人8折、4人7折等折扣優惠。

築間餐飲集團旗下現擁有築間鍋物、有之和牛等多個品牌，新開幕的「黑毛和牛一頭切り」乃是集團第6個、也定價最高的品牌。店內裝潢主打低調、半包廂路線，設有36席座位，每個餐期最多接待9組顧客，並都提供桌邊代烤的服務。除了使用澳洲M9+和牛外，黑毛和牛一頭切り也會直接從日本進口整頭的山形牛、熊本牛或宮崎牛，每日的菜單中，也會依照當日肉品供應狀態進行些許調整，增添每次用餐的變化性。

店內菜單共有4種選擇，分別為780元的「豚套餐」、1,080元的「M9+澳洲和牛套餐」、1,580元的「日本和牛與澳洲和牛套餐」，以及2,080元的「頂級日本和牛套餐」。每一款套餐，均有黑凱薩溫沙拉、松露野菇溫沙拉（擇1），以及辣牛五花湯、燦金雞湯（擇1），並有甜點、御飯搭配。

以1,580元的「日本和牛與澳洲和牛套餐」為例，套餐中另還有M9+澳洲和牛、日本和牛作為主角，並且同步搭配牛舌、伊比利豬、花枝、海蝦、桂丁雞腿、龍虎石斑、雞松阪等多種食材，整體達到共17個品項。其中部份雞肉食材，還會先以花雕酒醃製再炙燒，為雞肉帶來迷人酒香。若為「頂級日本和牛套餐」，主餐則可升級成極上日本和牛雙品，整體品項則為16款。價格最親民的「豚套餐」，則以豬肉為重點，總品項為14道。

為慶祝新店開幕，即日起至1月28日期間，2人同行即可享9折優惠，3人同行享8折，4人同行則可享7折。

黑毛和牛一頭切り

地址：新北市三重區正義南路42號1樓