療癒系「水豚君」、熱血系「鬼滅之刃」高雄快閃店拚場

開始放寒假，因應時下年輕人喜愛的動漫角色以及療癒系公仔，百貨商場紛紛推出期間限定主題展，讓動漫迷逛商場找樂子。

木棉花即日起至2/18在高雄大魯閣草衙道1樓異想空間舉辦「muse動漫淘樂園動漫迎新春」。展區有《鬼滅之刃》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《夏目友人帳》、《催眠麥克風》4個動漫場景，滿足粉絲的拍照欲。展場推出新品88折、熱門單品下殺5折起，展場單筆消費滿2,000元現折200元等優惠。

另外，推出展場限定六款新春福袋，價值破千的商品組合5折起，均一價680元。《鬼滅之刃》福袋為拼色側背包，以主角炭治郎經典配色設計；《關於我轉生變成史萊姆這檔事》有三合一造型抱枕毯，兼具抱枕、暖手枕與毛毯功能；《JOJO的奇妙冒險》有象徵好運喬魯諾瓢蟲的造型抱枕；《夏目友人帳》則有後背包與零錢包。

另外，療癒系「水豚君」即日起至2/22，在統一時代百貨高雄店登場，現場以水豚君最喜歡的暖呼呼溫泉為造景，打造「水豚君療癒時光期間限定店」，集結超過800款實用好物，其中包括保溫瓶、行動電源、手機殼等年度新品，以及全台首賣的「水豚君雙層隔熱杯」。展區中設有水豚君溫泉池，讓粉絲融入場景同樂；夢時代一樓入口處打造「好朋友放空草原」童趣拍照場景，讓民眾前往捕捉「水豚君」可愛身影。