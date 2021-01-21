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暖男C羅太揪心！手上全鑽勞力士與鑽表原來是這幾款！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
C羅曾於個人instagram秀出強健體態與手上的寶璣雙陀飛輪鑽表。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。
C羅曾於個人instagram秀出強健體態與手上的寶璣雙陀飛輪鑽表。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。

資深足球球評石明謹日前於臉書發文，帶出2014年一則暖心報導。當時葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）訪問日本，一位日本六年級的足球員在台上以葡萄牙語發問，雖受到台下陣陣笑聲，但C羅則反問台下觀眾、並指小足球員的說得很好。

六年後的今天，這位小球員今日所屬的山梨學院則在2021年1月的第99回日本全國高校選手權大賽拿下冠軍，貼文一出，已獲600多次轉載數，網友並留言大推：「為什麼c羅讓人喜歡就是這樣」、「越是能讓人尊重的人，越懂得尊重人」。

常為球迷暱稱為「C羅」的羅納度，生於葡萄牙大西洋中的馬德拉島豐沙爾，是世界職業體壇的超級巨星與葡萄牙足球史上的球王，除了球技好、也常在螢光幕前配戴勞力士（ROLEX）、法蘭克穆勒（Franck Muller）、寶璣（Breguet）等高級名表、鑽表，展現優異球技之外的豪奢品味。

所以C羅擁有過哪些名貴腕表？他曾展示過的款式包含一款寶璣（Breguet）的Classique_Grande_Complication經典複雜系列5349雙旋轉陀飛輪腕表，表面具備可旋轉的雙陀飛輪鑽石表面，同時表圈再鑲嵌大量梯鑽，訂價約2,500多萬，但將隨匯率變動而為浮動式報價；另外Franck Muller的Tourbillon Invinsible Set Braguette Diamonds Case與Cintree Curvex Troubillon Full Set也是C羅的心頭好，兩只表款一圓一橢圓、但皆為全鑲鑽（full-set）款式，展現C羅對於閃耀鑽石的熱愛。

而不得不提的則絕對有勞力士，C羅擁有至少一只為全鑲鑽白金款的GMT II、一只黃K金的GMT II寶石版，以及一只Sky-Dweller玫瑰金款，只能說勞力士的魅力，從凡人到足球天王，魅力無法擋！

勞力士的Sky-dweller玫瑰金年曆腕表，現已停展。圖 / ROLEX提供。
勞力士的Sky-dweller玫瑰金年曆腕表，現已停展。圖 / ROLEX提供。

Franck Muller Cintree Curvex Troubillon腕表，C羅配戴的則是表帶也鑲鑽的全鑲鑽版，並與另一運動大腕：F1冠軍車手Lewis Hamilton合照。圖 / Franck Muller提供。
Franck Muller Cintree Curvex Troubillon腕表，C羅配戴的則是表帶也鑲鑽的全鑲鑽版，並與另一運動大腕：F1冠軍車手Lewis Hamilton合照。圖 / Franck Muller提供。

Franck Muller Tourbillon Invinsible Set Braguette Diamonds Case腕表，價格店洽。圖 / Franck Muller提供。
Franck Muller Tourbillon Invinsible Set Braguette Diamonds Case腕表，價格店洽。圖 / Franck Muller提供。

寶璣 Classique_Grande_Complication經典複雜系列5349雙旋轉陀飛輪腕表，價格店洽。圖 / Breguet提供。
寶璣 Classique_Grande_Complication經典複雜系列5349雙旋轉陀飛輪腕表，價格店洽。圖 / Breguet提供。

C羅擁有自己的香水品牌，並曾在instagram展示香水時也配戴上了ROLEX GMT II全鑽腕表，令人難以忽視。圖 / 翻攝自instagram。
C羅擁有自己的香水品牌，並曾在instagram展示香水時也配戴上了ROLEX GMT II全鑽腕表，令人難以忽視。圖 / 翻攝自instagram。

足球 葡萄牙 日本

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