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魅力驚人！鄧倫成RV首位男性代言人 廣告手拿包款馬上賣光
近年來因為《楚喬傳》、《香蜜沉沉燼如霜》等電視劇走紅的大陸男星鄧倫，才剛登上韓國票選活動King Choice的2020大陸最帥男星排行榜的第四名，現在又有一個全新身分—Roger Vivier首位男性代言人。
時尚品牌Roger Vivier近日宣布，首位男性代言人由鄧倫出任，並釋出他所拍攝的形象照。無論是穿上毛衣露出暖男微笑，或是以正式的襯衫背心褲裝展現紳士風範，帥氣感都藏不住。品牌也透露，代言消息在大陸宣布後，他在形象照裡手上拿著的Miss Vivier包款隨後就銷售一空，足見其驚人魅力。
其實鄧倫的樣子不是那種傳統花美男，但靠著精湛演技演活每個角色進而累積人氣。Roger Vivier表示，鄧倫溫柔氣質和陽光、沉穩形象和品牌精隨相當合拍，不論在其電視作品或實境秀皆帶給觀眾許多正能量。而品牌經典方扣系列不只象徵女性鞋款的永恆標誌，更巧妙裝飾在男性鞋款上。這次與鄧倫的合作，也代表品牌即將迎接來更大的突破。
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