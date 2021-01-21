魅力驚人！鄧倫成RV首位男性代言人 廣告手拿包款馬上賣光

近年來因為《楚喬傳》、《香蜜沉沉燼如霜》等電視劇走紅的大陸男星鄧倫，才剛登上韓國票選活動King Choice的2020大陸最帥男星排行榜的第四名，現在又有一個全新身分—Roger Vivier首位男性代言人。

時尚品牌Roger Vivier近日宣布，首位男性代言人由鄧倫出任，並釋出他所拍攝的形象照。無論是穿上毛衣露出暖男微笑，或是以正式的襯衫背心褲裝展現紳士風範，帥氣感都藏不住。品牌也透露，代言消息在大陸宣布後，他在形象照裡手上拿著的Miss Vivier包款隨後就銷售一空，足見其驚人魅力。