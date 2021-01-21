快訊

外傳有人出境泰國確診 指揮中心澄清：是在台境外移入案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紅紅火火迎新春 Chloé和COACH推出可愛小圓包款

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Chloé、COACH推出農曆新年限量系列包款。圖／Chloé、COACH提供
Chloé、COACH推出農曆新年限量系列包款。圖／Chloé、COACH提供

為歡慶農曆春節的到來，Chloé和COACH都推出以圓形帽盒為靈感的側背包款，可愛俏麗，分別以丹寧、品牌經典印花配襯紅色皮革，表現東方喜氣，也打造紅紅火火迎春節的好兆頭。

COACH新年限定系列將農曆生肖「牛」、亮眼紅色系以及經典Signature塗層帆布印花組合，構成青春俏皮的氣息。在服裝上則是以童趣手法，描繪躍向璀璨星空的小公牛圖案，為年味帶來卡通感的想像空間；小牛圖樣也運用在Field托特包以及鑰匙圈吊飾，象徵好運、快樂與財富，而簡約的圓形手袋是主打系列，裝飾經典轉釦，質材選用柔軟的棒球手套鞣製皮革，搭配Signature塗層帆布印花，可手提、亦附有可拆卸式斜背帶。

Chlo則是以Daria系列包款為基礎，精心選用丹寧布、紅色皮革的撞色搭襯，表現青春活力的品味，並且在包款鑲嵌徽章，活潑而俏皮。此外，也推出小型皮件包括短夾、小牛鑰匙環和AirPods收納吊飾，裝飾了低調的牛角，增加視覺層次感；服裝則包括裝飾法式印花（toile de Jouy）的圍巾領白色襯衫以及T恤，做工細緻，散發浪漫女人味。

COACH Circle手袋，28,800元。圖／COACH提供
COACH Circle手袋，28,800元。圖／COACH提供
Chloé農曆新年限量款Daria丹寧徽章迷你小圓包，32,500元。圖／Chloé提供
Chloé農曆新年限量款Daria丹寧徽章迷你小圓包，32,500元。圖／Chloé提供
COACH Cylinder手袋，25,800元。圖／COACH提供
COACH Cylinder手袋，25,800元。圖／COACH提供
COACH Square手袋，29,800元。圖／COACH提供
COACH Square手袋，29,800元。圖／COACH提供
Chloé農曆新年限量款Daria紅色徽章迷你小圓包，38,600元。圖／Chloé提供
Chloé農曆新年限量款Daria紅色徽章迷你小圓包，38,600元。圖／Chloé提供
Chloé農曆新年限量款Daria丹寧徽章迷你肩背手提兩用包，51,600元。圖／Chloé提供
Chloé農曆新年限量款Daria丹寧徽章迷你肩背手提兩用包，51,600元。圖／Chloé提供
Chloé農曆新年限量款Dariaé AirPods小牛收納吊飾，10,700元。圖／Chloé提供
Chloé農曆新年限量款Dariaé AirPods小牛收納吊飾，10,700元。圖／Chloé提供
COACH新春牛年系列包款。圖／COACH提供
COACH新春牛年系列包款。圖／COACH提供
COACH Field托特包，19,800元。圖／COACH提供
COACH Field托特包，19,800元。圖／COACH提供
COACH也以可愛小牛圖樣推出帽T。圖／COACH提供
COACH也以可愛小牛圖樣推出帽T。圖／COACH提供

春節 品牌

延伸閱讀

台中新光三越迎新春 「muse動漫淘樂園」動漫展登場

NBA／擺脫鄉巴佬災難穿搭 COACH總算還林書豪公道了

曾之喬不用裝就很可愛 COACH x Disney系列魅力驚人

陳庭妮「偽出國度假」網美照就靠Chloé 邵雨薇回眸甜笑的戀愛包款也是它

相關新聞

陳時中、北市府都點名！唐吉訶德限進場250人 卻仍見排隊人龍

日本知名連鎖平價賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」的台灣首店「DON DON DONKI西門店」日前開幕以來，眾多嘗鮮民眾漏夜搶...

唐吉訶德防疫改發通關手環 限時段入場總量管制

日本知名零售連鎖店唐吉訶德登台，吸引大批排隊人潮，北市府今天前往視察，要求業者控管賣場顧客總量在250人以內，目前業者已...

魅力驚人！鄧倫成RV首位男性代言人 廣告手拿包款馬上賣光

近年來因為《楚喬傳》、《香蜜沉沉燼如霜》等電視劇走紅的大陸男星鄧倫，才剛登上韓國票選活動King Choice的2020...

紅紅火火迎新春 Chloé和COACH推出可愛小圓包款

為歡慶農曆春節的到來，Chloé和COACH都推出以圓形帽盒為靈感的側背包款，可愛俏麗，分別以丹寧、品牌經典印花配襯紅色...

環球購物中心桃園A19打造攀岩場、滑雪場第二季見客

2021百貨強攻內需，Global Mall環球購物中心今年將透過改裝、線上線下多管道服務，也持續擴大無接觸服務，為不確...

迎接新年春節 DE BEERS美鑽上身好運來

迎接全新的農曆辛丑牛年到來，穿新衣戴新帽的同時，也很適合以少量的朝氣為自己招來幸運、迎向耀眼發光的新的人生旅程。在除舊佈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。