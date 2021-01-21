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紅紅火火迎新春 Chloé和COACH推出可愛小圓包款
為歡慶農曆春節的到來，Chloé和COACH都推出以圓形帽盒為靈感的側背包款，可愛俏麗，分別以丹寧、品牌經典印花配襯紅色皮革，表現東方喜氣，也打造紅紅火火迎春節的好兆頭。
COACH新年限定系列將農曆生肖「牛」、亮眼紅色系以及經典Signature塗層帆布印花組合，構成青春俏皮的氣息。在服裝上則是以童趣手法，描繪躍向璀璨星空的小公牛圖案，為年味帶來卡通感的想像空間；小牛圖樣也運用在Field托特包以及鑰匙圈吊飾，象徵好運、快樂與財富，而簡約的圓形手袋是主打系列，裝飾經典轉釦，質材選用柔軟的棒球手套鞣製皮革，搭配Signature塗層帆布印花，可手提、亦附有可拆卸式斜背帶。
Chlo則是以Daria系列包款為基礎，精心選用丹寧布、紅色皮革的撞色搭襯，表現青春活力的品味，並且在包款鑲嵌徽章，活潑而俏皮。此外，也推出小型皮件包括短夾、小牛鑰匙環和AirPods收納吊飾，裝飾了低調的牛角，增加視覺層次感；服裝則包括裝飾法式印花（toile de Jouy）的圍巾領白色襯衫以及T恤，做工細緻，散發浪漫女人味。
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